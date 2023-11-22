Настаивают. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском
Die Welt: Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сам сеет зерна сомнения в победе в конфликте против России, пишет Die Welt.
"Зеленский постоянно повторял, что без американской поддержки война будет проиграна. Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной помощи Киеву, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях", — говорится в публикации.
"Зеленский постоянно повторял, что без американской поддержки война будет проиграна. Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной помощи Киеву, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях", — говорится в публикации.
Кроме того, публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным ухудшают ситуацию, считают авторы.
"Если в Киеве не будет единой позиции, то на Западе в него не поверят. В дополнение к уже растущей усталости от войны, вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой", — заключило издание.
Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
"Если в Киеве не будет единой позиции, то на Западе в него не поверят. В дополнение к уже растущей усталости от войны, вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой", — заключило издание.
Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.
Также ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее Залужный заявил в интервью The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что они не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения войск, которых от военных ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
Ранее Залужный заявил в интервью The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что они не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения войск, которых от военных ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.