https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910973982.html

Настаивают. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском

Настаивают. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском - РИА Новости, 22.11.2023

Настаивают. СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском

Зеленский постоянно повторял, что без американской поддержки война будет проиграна. Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:25

2023-11-22T09:25

2023-11-22T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

конгресс сша

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сам сеет зерна сомнения в победе в конфликте против России, пишет Die Welt. "Зеленский постоянно повторял, что без американской поддержки война будет проиграна. Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной помощи Киеву, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях", — говорится в публикации. Кроме того, публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным ухудшают ситуацию, считают авторы. "Если в Киеве не будет единой позиции, то на Западе в него не поверят. В дополнение к уже растущей усталости от войны, вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой", — заключило издание. Ранее американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте.Также ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.Ранее Залужный заявил в интервью The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что они не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения войск, которых от военных ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, конгресс сша, россия