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"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023
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05:30 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910957046.html
"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского
"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023
"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит перестать жаловаться на ослабление поддержки Киева со стороны США, заявил американский журналист Стивен... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:30
2023-11-22T05:30
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
стивен гарднер
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит перестать жаловаться на ослабление поддержки Киева со стороны США, заявил американский журналист Стивен Гарднер на своем Youtube-канале.&quot;Он утверждал, что склады США пусты. Так что он разоблачил Штаты в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны. Мы действительно ставим себя в ужасное положение. Снарядов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться&quot;, — отметил Гарднер.Он также указал на несоответствие высказываний украинского лидера и президента США Байдена — он заявлял, что Вашингтон способен поддерживать Украину и Израиль одновременно, однако Зеленский это отрицал. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, стивен гарднер
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Стивен Гарднер
"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского

Журналист Гарднер: Зеленскому нужно перестать жаловаться на ослабление поддержки

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит перестать жаловаться на ослабление поддержки Киева со стороны США, заявил американский журналист Стивен Гарднер на своем Youtube-канале.
«

"Он утверждал, что склады США пусты. Так что он разоблачил Штаты в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны. Мы действительно ставим себя в ужасное положение. Снарядов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться", — отметил Гарднер.

Он также указал на несоответствие высказываний украинского лидера и президента США Байдена — он заявлял, что Вашингтон способен поддерживать Украину и Израиль одновременно, однако Зеленский это отрицал.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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