https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910957046.html

"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского

"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023

"Хватит жаловаться": в США резко ответили на слова Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит перестать жаловаться на ослабление поддержки Киева со стороны США, заявил американский журналист Стивен... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:30

2023-11-22T05:30

2023-11-22T05:30

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

стивен гарднер

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит перестать жаловаться на ослабление поддержки Киева со стороны США, заявил американский журналист Стивен Гарднер на своем Youtube-канале."Он утверждал, что склады США пусты. Так что он разоблачил Штаты в том, что у них недостаточно военной техники для самообороны. Мы действительно ставим себя в ужасное положение. Снарядов может не хватить, так что Зеленскому стоит перестать жаловаться", — отметил Гарднер.Он также указал на несоответствие высказываний украинского лидера и президента США Байдена — он заявлял, что Вашингтон способен поддерживать Украину и Израиль одновременно, однако Зеленский это отрицал. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231122/tramp-1910955167.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, стивен гарднер