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"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023
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01:41 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910948636.html
"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского
"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023
"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира с Россией, поэтому переговоры могут пройти без него, написал обозреватель Weltwoche... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:41
2023-11-22T01:41
в мире
киев
москва
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира с Россией, поэтому переговоры могут пройти без него, написал обозреватель Weltwoche Вольфганг Койдль."Переговоры с Москвой неминуемы, однако украинский президент сам создает препоны на пути к ним. &lt;...&gt; Значит, придется без него", — заявил автор.По его мнению, вопрос состоит не в том, устранят ли Зеленского, а в том, когда это произойдет. Этот вариант развития событий, предположил Койдль, давно стоит на повестке дня не только в Москве и Киеве, но и в Брюсселе и Вашингтоне.Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896893035.html
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в мире, киев, москва, россия, владимир зеленский
В мире, Киев, Москва, Россия, Владимир Зеленский
"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского

Weltwoche: переговоры Киева и Москвы могут пройти без участия Зеленского

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира с Россией, поэтому переговоры могут пройти без него, написал обозреватель Weltwoche Вольфганг Койдль.
«
"Переговоры с Москвой неминуемы, однако украинский президент сам создает препоны на пути к ним. <...> Значит, придется без него", — заявил автор.
По его мнению, вопрос состоит не в том, устранят ли Зеленского, а в том, когда это произойдет. Этот вариант развития событий, предположил Койдль, давно стоит на повестке дня не только в Москве и Киеве, но и в Брюсселе и Вашингтоне.
Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира
18 сентября, 08:18
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Сенатор: если Запад захочет диалога с Россией, у Зеленского не будет шансов
Вчера, 14:04
 
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