https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910948636.html

"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского

"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023

"Придется без него". На Западе сделали заявление о будущем Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира с Россией, поэтому переговоры могут пройти без него, написал обозреватель Weltwoche... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T01:41

2023-11-22T01:41

2023-11-22T01:41

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский препятствует установлению мира с Россией, поэтому переговоры могут пройти без него, написал обозреватель Weltwoche Вольфганг Койдль."Переговоры с Москвой неминуемы, однако украинский президент сам создает препоны на пути к ним. <...> Значит, придется без него", — заявил автор.По его мнению, вопрос состоит не в том, устранят ли Зеленского, а в том, когда это произойдет. Этот вариант развития событий, предположил Койдль, давно стоит на повестке дня не только в Москве и Киеве, но и в Брюсселе и Вашингтоне.Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896893035.html

https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910808192.html

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