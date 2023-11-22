https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

Между мертвым порноактером и бургерами: Зеленский обживается на новом месте

Между мертвым порноактером и бургерами: Зеленский обживается на новом месте - РИА Новости, 22.11.2023

Между мертвым порноактером и бургерами: Зеленский обживается на новом месте

Есть особая прелесть в британских таблоидах — в них всегда найдется, чем можно удовлетворить самые причудливые прихоти читателей. За сюжетом о британце из... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:01

аналитика

россия

киев

уильям бернс

ллойд остин

вооруженные силы украины

макдоналдс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg

Есть особая прелесть в британских таблоидах — в них всегда найдется, чем можно удовлетворить самые причудливые прихоти читателей. За сюжетом о британце из Уэльса, убившем собственную мать, идет рассказ о смерти бывшего футболиста и порноактера. Затем новости об изменениях в меню сети "Макдоналдс". Сразу после этих шокирующих вестей — заметка о телеведущей, опубликовавшей фото без лифчика. И далее в таком же роде. Пролистав интернет-страницу почти до самого конца и шапочно познакомившись с сюжетами из повседневной жизни британской желтой прессы, самые изощренные перверты смогут найти то, ради чего сюда пришли: интервью Зеленского для The Sun.Для особо искушенных даже есть видеоверсия. Правда, придется пробираться через насилие над английским языком, которым украинский лидер увлеченно занимается на протяжении 15 минут. Право слово, можно было бы отнестись к языку спонсоров более щадяще. Но выпускник Криворожского экономического института, волею судеб оказавшийся в кресле президента, за почти два года так и не справился с этой непосильной задачей — журналист даже подсказывает ему фразу "разжечь пожар".Зато в текстовой версии британский таблоид щедр на эпитеты. Самого Зеленского называют "львиным сердцем" — ни больше ни меньше. Короткое интервью в основном посвящено самой персоне украинского лидера, нежели делам в его стране. Вот он рассказывает про успешно пережитые шесть покушений, про парашютистов в Киеве, отправленных убить его, про баррикады в офисе на Банковой и так далее. Про нужды фронта — короткие реплики в духе "есть ПВО — дай", про ситуацию на фронте — "никакого тупика нет", про самих украинцев — "все устали, но переговоров не хотят".Но раз господин Зеленский так хорошо осведомлен о желаниях украинцев, то почему он отказывается проводить выборы? Неужто "контрнаступы" не вдохновили народ и поддержка упала до минимума? Или избирателям не по душе инициативы, о которых российской СВР стало известно в понедельник? Напомним, что речь идет о мобилизации украинцев до 65 лет в рядовой состав и до 70 — в командный. Параллельно планируется также снизить минимальный призывной возраст до 17 лет. Что ж, на фоне сентябрьских инициатив по призыву женщин в ВСУ, такой шаг никого бы не удивил. Тем более на фоне скудеющей поддержки со стороны Запада.За неделю в Киеве побывали и директор ЦРУ Уильям Бернс, и глава Пентагона Ллойд Остин. Последний даже привез обещания новых траншей военной помощи. Правда, пока вместо обещанного пакета на 105 миллиардов долларов помощи Киеву и Тель-Авиву ВСУ получат техники и боеприпасов всего на 100 миллионов. В том числе целый один комплекс HIMARS. Такими темпами Зеленский скоро будет встречать западных гостей на перроне Киева-Пассажирского и принимать у них клетчатые челночные сумки: "Что поместилось, то и привезли. Воюйте".Но приезжали не только американцы — был и глава Европейского совета Шарль Мишель, и министр обороны Германии Борис Писториус, а до них — новоиспеченный министр иностранных дел Британии и бывший ее же премьер Дэвид Кэмерон. И такая вереница высокопоставленных гостей, которые по меркам предыдущих поставок вооружений приезжают чуть ли не с пустыми руками, говорит о тревожных для Зеленского переменах в стратегии Запада на Украине: спонсоры наигрались в "контрнаступ" с новой техникой, пришло время обороны с тем, что есть.Но такие изменения не могут радовать Зеленского. Во-первых, это означает признание невозможности победы над Россией на поле боя. А ведь именно ему была отведена роль человека, который должен был убедить всех — в первую очередь украинских, европейских и американских обывателей — в том, что ВСУ на это способны. Поэтому он и опасается выборов — избиратель еще помнит обещания реляций о выходе к Азовскому морю. Но увы, до берега этого (теперь уже внутреннего российского) моря от Работино далековато. И теперь, раз победа невозможна, ради чего 65-летние пенсионеры на пару с 17-летними подростками должны идти на фронт? Чтобы отсрочить неизбежное?Вот Зеленский и рассказывает о том, что Россия пытается организовать очередной Майдан, — и это в десятую годовщину начала "революции достоинства"! Вот ведь парадокс: режим Зеленского — плоть от плоти переворота ради "кружевных трусиков и ЕС" — как огня боится своего прародителя. Вот такая народная демократия.На этом фоне понятно, почему Зеленский согласился на интервью бульварной прессе: обживается в светской хронике. Там самое место бывшему президенту и актеру.Если, конечно, свои же не доберутся.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909636085.html

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html

россия

киев

уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

аналитика, россия, киев, уильям бернс, ллойд остин, вооруженные силы украины, макдоналдс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), шарль мишель, уэльс