https://ria.ru/20231122/zdravookhranenie-1911150221.html
Более 63 миллиардов рублей пойдут на здравоохранение в Воронежской области
Более 63 миллиардов рублей пойдут на здравоохранение в Воронежской области - РИА Новости, 22.11.2023
Более 63 миллиардов рублей пойдут на здравоохранение в Воронежской области
Свыше 63 миллиардов рублей предусмотрено в 2024 году в Воронежской области на систему регионального здравоохранения, сообщает в среду областная дума. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:57
2023-11-22T18:57
2023-11-22T18:57
воронежская область
воронежская область
здравоохранение
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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 63 миллиардов рублей предусмотрено в 2024 году в Воронежской области на систему регионального здравоохранения, сообщает в среду областная дума. Проект закона Воронежской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" был рассмотрен в ходе "нулевого" чтения профильными комитетами регионального парламента. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, как и все последние годы, одной из наиболее финансово емких сфер остается здравоохранение. Финансирование осуществляется из нескольких источников: средств обязательного медицинского страхования, средств областного и федерального бюджетов, а также доходов от платных услуг учреждений. "Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в 2024 году планируются в сумме более 63,3 миллиарда рублей (без областной адресной инвестпрограммы и программы капремонта). Расходы областного бюджета составят свыше 27,3 миллиарда рублей", – сказал Нетёсов. Средства для выполнения областных полномочий в сфере здравоохранения – а это расходы на первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь, высокотехнологичную помощь в областных лечебных учреждениях, паллиативную помощь, обеспечение лекарствами льготников, орфанные заболевания, а также ряд других направлений – запланированы в необходимом объеме и составят почти 15,4 миллиарда рублей. Существенно увеличены расходы на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Особое внимание, как отмечает заксобрание, уделено пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями. В общей сложности по этим строкам средства предусмотрены в объеме свыше 2 миллиардов рублей, с ростом (в сопоставимых условиях) к уровню текущего года на 53% – почти на 700 миллионов рублей.
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воронежская область, здравоохранение, бюджет, омс, финансирование, медицина
Воронежская область, Воронежская область, Здравоохранение, Бюджет, ОМС, Финансирование, Медицина
ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 63 миллиардов рублей предусмотрено в 2024 году в Воронежской области на систему регионального здравоохранения, сообщает в среду областная дума.
Проект закона Воронежской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" был рассмотрен в ходе "нулевого" чтения профильными комитетами регионального парламента. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова
, как и все последние годы, одной из наиболее финансово емких сфер остается здравоохранение. Финансирование осуществляется из нескольких источников: средств обязательного медицинского страхования, средств областного и федерального бюджетов, а также доходов от платных услуг учреждений.
"Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в 2024 году планируются в сумме более 63,3 миллиарда рублей (без областной адресной инвестпрограммы и программы капремонта). Расходы областного бюджета составят свыше 27,3 миллиарда рублей", – сказал Нетёсов.
Средства для выполнения областных полномочий в сфере здравоохранения – а это расходы на первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь, высокотехнологичную помощь в областных лечебных учреждениях, паллиативную помощь, обеспечение лекарствами льготников, орфанные заболевания, а также ряд других направлений – запланированы в необходимом объеме и составят почти 15,4 миллиарда рублей.
Существенно увеличены расходы на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Особое внимание, как отмечает заксобрание, уделено пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями. В общей сложности по этим строкам средства предусмотрены в объеме свыше 2 миллиардов рублей, с ростом (в сопоставимых условиях) к уровню текущего года на 53% – почти на 700 миллионов рублей.
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