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Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта - РИА Новости, 22.11.2023
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05:47 22.11.2023 (обновлено: 05:48 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/zavod-1910958117.html
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта - РИА Новости, 22.11.2023
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта
Участником нацпроекта по повышению производительности труда стал Сосновоборский завод металлических конструкций, расположенный под Красноярском, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:47
2023-11-22T05:48
экономика
технологии
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Участником нацпроекта по повышению производительности труда стал Сосновоборский завод металлических конструкций, расположенный под Красноярском, сообщает краевое Агентство развития малого и среднего предпринимательства. "Пилотным потоком стало производство балки. Предприятие совместно с экспертами РЦК планирует оптимизировать производственные и офисные процессы с помощью инструментов бережливого производства, создать потоки-образцы, сформировать систему проектного управления и создать инфраструктуру для внедрения культуры постоянных улучшений. Экспертную поддержку предприятие получит бесплатно в рамках национального проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимального эффекта по повышению производительности труда на предприятии планируется достичь за три года. Первые полгода трудовой коллектив будет работать с экспертами, затем продолжит самостоятельно внедрять бережливые технологии на все производственные линии. "Мы применим несколько инструментов для того, чтобы выявить определенные узкие места в структуре предприятия, описать и оптимизировать производственные потоки, тем самым показать, где у предприятия есть резерв для развития", - сказал руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Павел Безсалов. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют уже 106 предприятий Красноярского края. Адресную поддержку им оказывают эксперты Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций бесплатно.
https://ria.ru/20231122/krasnoyarsk-1910955993.html
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экономика, технологии, красноярский край, россия
Экономика, Технологии, Красноярский край, Россия
Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта

Агентство: завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Участником нацпроекта по повышению производительности труда стал Сосновоборский завод металлических конструкций, расположенный под Красноярском, сообщает краевое Агентство развития малого и среднего предпринимательства.
«
"Пилотным потоком стало производство балки. Предприятие совместно с экспертами РЦК планирует оптимизировать производственные и офисные процессы с помощью инструментов бережливого производства, создать потоки-образцы, сформировать систему проектного управления и создать инфраструктуру для внедрения культуры постоянных улучшений. Экспертную поддержку предприятие получит бесплатно в рамках национального проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимального эффекта по повышению производительности труда на предприятии планируется достичь за три года. Первые полгода трудовой коллектив будет работать с экспертами, затем продолжит самостоятельно внедрять бережливые технологии на все производственные линии.
"Мы применим несколько инструментов для того, чтобы выявить определенные узкие места в структуре предприятия, описать и оптимизировать производственные потоки, тем самым показать, где у предприятия есть резерв для развития", - сказал руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Павел Безсалов.
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют уже 106 предприятий Красноярского края. Адресную поддержку им оказывают эксперты Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций бесплатно.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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