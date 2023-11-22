https://ria.ru/20231122/zavod-1910958117.html

Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта

Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта - РИА Новости, 22.11.2023

Завод в Красноярском крае стал участником нацпроекта

Участником нацпроекта по повышению производительности труда стал Сосновоборский завод металлических конструкций, расположенный под Красноярском, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:47

2023-11-22T05:47

2023-11-22T05:48

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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Участником нацпроекта по повышению производительности труда стал Сосновоборский завод металлических конструкций, расположенный под Красноярском, сообщает краевое Агентство развития малого и среднего предпринимательства. "Пилотным потоком стало производство балки. Предприятие совместно с экспертами РЦК планирует оптимизировать производственные и офисные процессы с помощью инструментов бережливого производства, создать потоки-образцы, сформировать систему проектного управления и создать инфраструктуру для внедрения культуры постоянных улучшений. Экспертную поддержку предприятие получит бесплатно в рамках национального проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимального эффекта по повышению производительности труда на предприятии планируется достичь за три года. Первые полгода трудовой коллектив будет работать с экспертами, затем продолжит самостоятельно внедрять бережливые технологии на все производственные линии. "Мы применим несколько инструментов для того, чтобы выявить определенные узкие места в структуре предприятия, описать и оптимизировать производственные потоки, тем самым показать, где у предприятия есть резерв для развития", - сказал руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Павел Безсалов. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют уже 106 предприятий Красноярского края. Адресную поддержку им оказывают эксперты Федерального центра компетенций и Регионального центра компетенций бесплатно.

https://ria.ru/20231122/krasnoyarsk-1910955993.html

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экономика, технологии, красноярский край, россия