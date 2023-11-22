Рада приняла в первом чтении законопроект о статусе английского языка
Рада приняла в первом чтении проект о статусе английского языка на Украине
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о применении английского языка в стране, сообщил в среду украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни.
"Только что Верховная рада приняла за основу законопроект о статусе английского языка", - написал Гончаренко. Документ предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, во время пересечения госграницы в сферах образования, транспорта, здравоохранения.
Законопроект принят только в первом чтении, его будут рассматривать еще во втором, и только потом он будет направлен на подпись Владимиру Зеленскому.
Ранее Зеленский подал в Верховную раду законопроект, официально закрепляющий статус английского как языка международного общения на территории Украины.