https://ria.ru/20231122/yakutiya-1911060932.html
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет - РИА Новости, 22.11.2023
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет, также отмечается рост рождаемости, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:41
2023-11-22T14:41
2023-11-22T14:41
республика саха (якутия)
россия
чурапчинский улус
айсен николаев
владимир путин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет, также отмечается рост рождаемости, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили в кабмине, в мае президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым отметил успехи республики в сфере демографической политики. "В Республике Саха (Якутия) продолжает расти показатель продолжительности жизни. По данным на ноябрь, он превысил 73,02 года, что выше показателя прошлого года... показатель ожидаемой продолжительности жизни в Якутии по итогам 2022 года составил 72,7 лет", - рассказали в пресс-службе. Николаев считает, что позитивной тенденции удалось добиться благодаря реализуемым программам, направленным на укрепление здоровья и популяризацию здорового образа жизни, внедрение новых технологий и методов лечения, строительство новых объектов здравоохранения. "По-моему, секрет долголетия - в хорошем отношении к людям. Человек долго живёт, когда он добрый, ухоженный, правильно питается, много коммуницирует с людьми... Так как являюсь учителем со стажем 30 лет, до прошлого года всегда принимала участие во встречах со студентами и школьниками нашей республики", - приводятся слова уроженки Чурапчинского улуса Анисии Гаврильевны Габышевой. 28 ноября ей исполняется 100 лет. Также в Якутии растет рождаемость. "По данным статистики, в республике за январь-сентябрь 2023 года родилось 8360 новорожденных, при этом показатель общей смертности снизился на 8,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Естественный прирост населения возрос на 9,4% и составил 3,5 на 1000 населения. Летом этого года в республике родился долгожданный миллионный житель", - добавили власти. По данным региональных властей, за время действия национального проекта "Демография" объём средств на поддержку многодетных семей в Якутии вырос в 4 раза, в 2023 году он составил 23 миллиарда рублей.
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россия, чурапчинский улус, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Чурапчинский улус, Айсен Николаев, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет
ЯКУТСК, 22 ноя - РИА Новости.
Продолжительность жизни в Якутии выросла в 2023 году до 73 лет, также отмечается рост рождаемости, сообщает пресс-служба
главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, в мае президент России Владимир Путин
на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым
отметил успехи республики в сфере демографической политики.
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"В Республике Саха (Якутия) продолжает расти показатель продолжительности жизни. По данным на ноябрь, он превысил 73,02 года, что выше показателя прошлого года... показатель ожидаемой продолжительности жизни в Якутии по итогам 2022 года составил 72,7 лет", - рассказали в пресс-службе.
Николаев считает, что позитивной тенденции удалось добиться благодаря реализуемым программам, направленным на укрепление здоровья и популяризацию здорового образа жизни, внедрение новых технологий и методов лечения, строительство новых объектов здравоохранения.
"По-моему, секрет долголетия - в хорошем отношении к людям. Человек долго живёт, когда он добрый, ухоженный, правильно питается, много коммуницирует с людьми... Так как являюсь учителем со стажем 30 лет, до прошлого года всегда принимала участие во встречах со студентами и школьниками нашей республики", - приводятся слова уроженки Чурапчинского улуса
Анисии Гаврильевны Габышевой. 28 ноября ей исполняется 100 лет.
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Также в Якутии растет рождаемость. "По данным статистики, в республике за январь-сентябрь 2023 года родилось 8360 новорожденных, при этом показатель общей смертности снизился на 8,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Естественный прирост населения возрос на 9,4% и составил 3,5 на 1000 населения. Летом этого года в республике родился долгожданный миллионный житель", - добавили власти.
По данным региональных властей, за время действия национального проекта "Демография" объём средств на поддержку многодетных семей в Якутии вырос в 4 раза, в 2023 году он составил 23 миллиарда рублей.
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