https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

Спасения нет: российскую ядерную триаду уже не догнать

Спасения нет: российскую ядерную триаду уже не догнать - РИА Новости, 22.11.2023

Спасения нет: российскую ядерную триаду уже не догнать

Вчера на заседании коллегии МО России министр обороны Сергей Шойгу буднично сообщил, что доля современных кораблей в составе стратегических ядерных сил России... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:00

2023-11-22T08:00

аналитика

россия

ядерное оружие

ракетные войска стратегического назначения

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Вчера на заседании коллегии МО России министр обороны Сергей Шойгу буднично сообщил, что доля современных кораблей в составе стратегических ядерных сил России достигла 100 процентов.Кроме того, он уточнил, что в состав Военно-морского флота недавно вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота, а еще наши подводные силы в этом году пополнятся современными многоцелевыми подводными лодками с ракетными комплексами "Калибр", которые уже доказали свою эффективность и неперехватываемость в рамках СВО.На этом месте обязательно должны рефлекторно подпрыгнуть свидетели Верхнего Ларса и адвентисты седьмого лавандового рафа и завопить: "Опять вы со своими ядерными дубинками, нас в цивилизованном мире за это и не любят, лучше отдайте эти деньги бабушкам, которые не могут купить гречку!"На это мы ответим: "Секунду, мы же не договорили, к бабушкам вернемся чуть позже".Так вот, к нашим ядерным и неядерным дубинкам:Россия продолжает последовательно и эффективно развивать свою ядерную триаду: более половины РВСН уже перевооружено на новейшие комплексы "Ярс", на боевое дежурство заступили первые части с новой тяжелой ракетой "Сармат".По поводу "Ярсов" и "Сарматов", которые отнимают гречку у бабушек."Ярс" заменит "Тополь", и теперь НАТО потребуется в среднем не две противоракеты, чтобы их в теории сбить, а целых 50, то есть противостоять им нереально. С "Сарматом" еще печальнее (для НАТО): эта уникальная тяжелая ракета имеет массированную защиту от ПРО, суборбитальную траекторию, множество ложных целей и управляемые боевые блоки. Факт из коллекции веселых почемучек: одна такая ракета может превратить в жидкое стекло штат Техас, из-за чего нашу милую ракету злопыхатели назвали "Сатана в квадрате".Но просим бабушек и НАТО не отходить от голубых экранов.Чтобы два раза не вставать, наши ракетчики начали вооружать и без того убийственно милые "Сарматы" перспективным боевым блоком "Авангард", который президент сравнил с метеором. "Авангард" — это гиперзвуковые маневрирующие боеголовки, которые могут на огромной скорости — 27 Махов (не спрашивайте, это очень много) — пикировать даже на движущиеся цели практически из космоса. Обнаружить, перехватить, сбить "Авангард" невозможно. По грустному признанию экспертов британского издания Daily Express, "западные ПРО эти боевые блоки перехватить не способны". Забавный факт из коллекции "Познаю мир": один "Авангард" способен превратить в пустыню половину Нью-Йорка.Но наш барабан еще крутится, и правильное слово — "Буревестник"!В начале октября сего года Владимир Путин дружески сообщил, что Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой. Известно про нашу новую ракету по понятным причинам немного: она имеет неограниченную дальность действия и может находиться в воздушном дежурстве месяцами (и даже годами) до нужной команды; может несколько раз облететь вокруг Земли и ударить с любого направления; она практически незаметна и неуязвима для ПВО противника; по словам главы государства, "новое оружие позволит обеспечить стратегический баланс в мире на несколько десятков лет вперед".Но у людей с красивыми лицами может возникнуть вопрос: ну хорошо, сделаете две с половиной ракеты для ВДНХ, но куда вы со свиным рылом в калашный ряд, то есть против 800 миллиардов долларов годового оборонного бюджета США?!Отвечают знатоки: да, наш военный бюджет в десять раз меньше американского. Но если подойти к делу профессионально и со вкусом, то можно даже такой перевес свести к нулю и уйти в минус.Несколько примеров: в начале двухтысячных поверившие в свое доминирование американцы решили посверхдоминировать и запустили несколько глобальных проектов: прибрежный боевой корабль Streetfighter, "незаметный" эсминец Zumwalt, рельсотрон, истребитель F-35 и межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel. Результат, которым можно гордиться: потрачены 20 лет и сотни миллиардов долларов, три Zumwalt за 22 миллиарда долларов где-то тихо ржавеют на рейде (а хотели сделать 32); Streetfighter по полмиллиарда долларов за штуку признаны "непригодными для ведения серьезных боевых действий"; о рельсотроне предпочитают не вспоминать; многомиллиардный F-35 имеет "966 критических проблем и недостатков"; а разработка МБР Sentinel вышла за все мыслимые бюджеты и сроки, которые сдвинулись до 2038 года.Иначе говоря, на российский рубль можно сделать не меньше, а значительно больше, чем на американский доллар, при этом останется и на дорогих нам всем бабушек.Наше руководство категорически против выбора "пушки или масло", но, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, "ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства".А если есть щит, то будут и масло, и гречка, и улыбка на лице бабушки.

https://ria.ru/20231121/shoygu-1910803553.html

https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html

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аналитика, россия, ядерное оружие, ракетные войска стратегического назначения