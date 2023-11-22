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СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
Взрыв на мосту на границе США и Канады, по предварительным оценкам, мог произойти из-за неосторожного водителя, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:43
2023-11-22T23:43
2023-11-22T23:51
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взрыв на мосту между сша и канадой
в мире
ниагарский водопад
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв на мосту на границе США и Канады, по предварительным оценкам, мог произойти из-за неосторожного водителя, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Источники, знакомые с вопросом, сообщили Рейтер, что взрыв в среду на "Радужном мосту", соединяющем США и Канаду, вероятно, произошел из-за неосторожного водителя, согласно предварительным оценкам", - передает агентство.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, канада, взрыв на мосту между сша и канадой, в мире, ниагарский водопад, фбр
США, Канада, Взрыв на мосту между США и Канадой, В мире, Ниагарский водопад, ФБР
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
Reuters: взрыв на мосту на границе США мог произойти по неосторожности водителя