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СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой

СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой - РИА Новости, 22.11.2023

СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой

Взрыв на мосту на границе США и Канады, по предварительным оценкам, мог произойти из-за неосторожного водителя, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T23:43

2023-11-22T23:43

2023-11-22T23:51

сша

канада

взрыв на мосту между сша и канадой

в мире

ниагарский водопад

фбр

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв на мосту на границе США и Канады, по предварительным оценкам, мог произойти из-за неосторожного водителя, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Источники, знакомые с вопросом, сообщили Рейтер, что взрыв в среду на "Радужном мосту", соединяющем США и Канаду, вероятно, произошел из-за неосторожного водителя, согласно предварительным оценкам", - передает агентство.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.

сша

канада

ниагарский водопад

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