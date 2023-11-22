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Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады - РИА Новости, 22.11.2023
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23:03 22.11.2023 (обновлено: 23:23 22.11.2023)
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Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады - РИА Новости, 22.11.2023
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:03
2023-11-22T23:23
в мире
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джастин трюдо
фбр
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом взрыва, произошедшего на границе с США. "Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией", - сообщил Трюдо на заседании парламента в среду, трансляцию которого вел CPAC. Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад, осуществляющий функции КПП на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний. По данным источников американских СМИ, случившееся расследуется как попытка теракта, в результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничник получил ранения.
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, фбр, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, ФБР, Взрыв на мосту между США и Канадой
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады

Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом взрыва, произошедшего на границе с США.
"Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией", - сообщил Трюдо на заседании парламента в среду, трансляцию которого вел CPAC.
Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад, осуществляющий функции КПП на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
По данным источников американских СМИ, случившееся расследуется как попытка теракта, в результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничник получил ранения.
 
В миреКанадаСШАДжастин ТрюдоФБРВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
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