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Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады - РИА Новости, 22.11.2023
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:03
2023-11-22T23:03
2023-11-22T23:23
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом взрыва, произошедшего на границе с США. "Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией", - сообщил Трюдо на заседании парламента в среду, трансляцию которого вел CPAC. Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад, осуществляющий функции КПП на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний. По данным источников американских СМИ, случившееся расследуется как попытка теракта, в результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничник получил ранения.
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, фбр, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, ФБР, Взрыв на мосту между США и Канадой
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады
Трюдо покинул заседание парламента из-за взрыва на границе США и Канады
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать свое выступление в парламенте страны и покинуть публичные слушания для того, чтобы заняться вопросом взрыва, произошедшего на границе с США.
"Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией", - сообщил Трюдо на заседании парламента в среду, трансляцию которого вел CPAC.
Ранее ФБР
подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад
, осуществляющий функции КПП на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
По данным источников американских СМИ, случившееся расследуется как попытка теракта, в результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничник получил ранения.