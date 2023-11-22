https://ria.ru/20231122/vzryv-1911201768.html
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США - РИА Новости, 22.11.2023
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США
Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:31
2023-11-22T22:31
2023-11-22T23:23
в мире
канада
сша
джастин трюдо
ниагарский водопад
взрыв на мосту между сша и канадой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо."Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США", - сказал Трюдо в парламенте."Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", - сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.На мосту через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.Канадские власти называют ситуацию "очень серьезной", но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.
канада
сша
ниагарский водопад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_0813fb1e1c939ed5bde749525c1f26c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, джастин трюдо, ниагарский водопад, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Ниагарский водопад, Взрыв на мосту между США и Канадой
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США
Трюдо: Оттава находится на связи с Вашингтоном после взрыва Радужного моста
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США", - сказал Трюдо в парламенте.
"Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", - сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.
На мосту через Ниагарский водопад
, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.
Канадские власти называют ситуацию "очень серьезной", но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.