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Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США - РИА Новости, 22.11.2023
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22:31 22.11.2023 (обновлено: 23:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911201768.html
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США - РИА Новости, 22.11.2023
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США
Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:31
2023-11-22T23:23
в мире
канада
сша
джастин трюдо
ниагарский водопад
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо."Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США", - сказал Трюдо в парламенте."Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", - сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.На мосту через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.Канадские власти называют ситуацию "очень серьезной", но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.
канада
сша
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в мире, канада, сша, джастин трюдо, ниагарский водопад, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Канада, США, Джастин Трюдо, Ниагарский водопад, Взрыв на мосту между США и Канадой
Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США

Трюдо: Оттава находится на связи с Вашингтоном после взрыва Радужного моста

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США", - сказал Трюдо в парламенте.
"Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", - сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.
На мосту через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.
Канадские власти называют ситуацию "очень серьезной", но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.
 
В миреКанадаСШАДжастин ТрюдоНиагарский водопадВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
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