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Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США

Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США - РИА Новости, 22.11.2023

Трюдо сделал заявление о взрыве на границе Канады и США

Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:31

2023-11-22T22:31

2023-11-22T23:23

в мире

канада

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джастин трюдо

ниагарский водопад

взрыв на мосту между сша и канадой

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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Канадские власти собирают информацию о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Джастин Трюдо."Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США", - сказал Трюдо в парламенте."Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося", - сказал Трюдо, выступая в канадском парламенте.На мосту через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, взорвался автомобиль, двигавшийся в США. По данным СМИ, двое находившихся в салоне погибли, был ранен пограничник.Канадские власти называют ситуацию "очень серьезной", но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.

канада

сша

ниагарский водопад

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в мире, канада, сша, джастин трюдо, ниагарский водопад, взрыв на мосту между сша и канадой