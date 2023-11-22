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При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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22:07 22.11.2023 (обновлено: 23:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911199880.html
При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека, пишут СМИ
При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека, пишут СМИ
ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, двое находившихся в ней погибли, пограничник получил ранения, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:07
2023-11-22T23:23
в мире
сша
канада
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, двое находившихся в ней погибли, пограничник получил ранения, сообщает телеканал Fox News."ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки", - отмечает телеканал со ссылкой на свои источники.Как указывает телеканал, двое находившихся во взорвавшейся машине погибли, пограничник получил ранения. "Машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания погранохраны", - говорится в сообщении.Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
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в мире, сша, канада, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, США, Канада, Взрыв на мосту между США и Канадой
При взрыве моста между США и Канадой погибли два человека, пишут СМИ

Fox News: при взрыве моста между США и Канадой погибли два человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, двое находившихся в ней погибли, пограничник получил ранения, сообщает телеканал Fox News.
"ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки", - отмечает телеканал со ссылкой на свои источники.
Как указывает телеканал, двое находившихся во взорвавшейся машине погибли, пограничник получил ранения. "Машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания погранохраны", - говорится в сообщении.
Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
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