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ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой
ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:41
2023-11-22T21:41
2023-11-22T23:23
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взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве. "Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту - пограничном переходе между США и Канадой", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования. Как сообщалось, Радужный мост закрыли на неопределенный срок после сообщения об инциденте с автомобилем на границе со стороны Канады. Очевидцы публиковали видео задымления и повреждений.
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в мире, сша, канада, фбр, баффало, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, США, Канада, ФБР, Баффало, Взрыв на мосту между США и Канадой
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на Радужном мосту между США и Канадой