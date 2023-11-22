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ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
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21:41 22.11.2023 (обновлено: 23:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911194578.html
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой
ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:41
2023-11-22T23:23
в мире
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канада
фбр
баффало
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве. "Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту - пограничном переходе между США и Канадой", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования. Как сообщалось, Радужный мост закрыли на неопределенный срок после сообщения об инциденте с автомобилем на границе со стороны Канады. Очевидцы публиковали видео задымления и повреждений.
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в мире, сша, канада, фбр, баффало, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, США, Канада, ФБР, Баффало, Взрыв на мосту между США и Канадой
ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой

ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на Радужном мосту между США и Канадой

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве.
"Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту - пограничном переходе между США и Канадой", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования.
Как сообщалось, Радужный мост закрыли на неопределенный срок после сообщения об инциденте с автомобилем на границе со стороны Канады. Очевидцы публиковали видео задымления и повреждений.
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В миреСШАКанадаФБРБаффалоВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
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