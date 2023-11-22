https://ria.ru/20231122/vzryv-1911194578.html

ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой

ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой - РИА Новости, 22.11.2023

ФБР подтвердило сообщения о взрыве машины на мосту между США и Канадой

ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:41

2023-11-22T21:41

2023-11-22T23:23

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взрыв на мосту между сша и канадой

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой, заявили в ведомстве. "Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту - пограничном переходе между США и Канадой", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования. Как сообщалось, Радужный мост закрыли на неопределенный срок после сообщения об инциденте с автомобилем на границе со стороны Канады. Очевидцы публиковали видео задымления и повреждений.

https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html

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