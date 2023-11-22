Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 22.11.2023 (обновлено: 09:56 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vybory-1910975097.html
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 22.11.2023
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
Избирательные участки для голосования на выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду в Нидерландах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:32
2023-11-22T09:56
в мире
нидерланды
франс тиммерманс
еврокомиссия
партия свободы
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910979199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_958a4a981e64776efa982c068f720a0a.jpg
ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду в Нидерландах, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск). Голландцам в этот день предстоит избрать новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента) на следующие четыре года. Для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков. Также в Нидерландах есть и мобильные избирательные участки, которые начали работу раньше: они размещаются в местах большого скопления людей, таких как вокзалы и торговые центры. На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в Палате представителей. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий. Завершат работу избирательные участки в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Как ожидается, через несколько дней станут известны предварительные результаты выборов, 27 ноября будут озвучены результаты по 20 избирательным округам, а окончательные результаты выборов в парламент Избирательный совет объявит 1 декабря. При этом на формирование правящей коалиции и определение нового премьер-министра могут уйти месяцы. Так, после парламентских выборов в Нидерландах в марте 2021 года на формирование коалиционного правительства ушло 299 дней, что стало самым долгим в истории страны формированием кабмина. В парламентских выборах примут участие 26 политических партий, среди крупнейших - ныне правящая либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгёз-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая "Партия свободы" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом и образованная летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC). Согласно исследованию I&amp;O Research за день до выборов, партия крайне правого Герта Вилдерса резко оказалась в лидерах с перспективой получить 28 мест в парламенте, "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и левому блоку прогнозируют по 27 депутатских кресел, а партии Омцига, которая долгое время лидировала в опросах - 21.
https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910763116.html
https://ria.ru/20231120/napadenie-1910692126.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910979199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eddd732059a074b23d7305cce1af1070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, франс тиммерманс, еврокомиссия, партия свободы, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Франс Тиммерманс, Еврокомиссия, Партия Свободы, Герт Вилдерс
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент

© AP Photo / Peter DejongИзбиратели голосуют на выборах в Палату представителей в Энсхеде, Нидерланды. 22 ноября 2023
Избиратели голосуют на выборах в Палату представителей в Энсхеде, Нидерланды. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Избиратели голосуют на выборах в Палату представителей в Энсхеде, Нидерланды. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду в Нидерландах, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск). Голландцам в этот день предстоит избрать новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента) на следующие четыре года.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Памфилова отметила уникальность российской избирательной системы
21 ноября, 12:04
Для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков. Также в Нидерландах есть и мобильные избирательные участки, которые начали работу раньше: они размещаются в местах большого скопления людей, таких как вокзалы и торговые центры.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в Палате представителей. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.
Завершат работу избирательные участки в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В Нидерландах напали на политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
20 ноября, 22:40
Как ожидается, через несколько дней станут известны предварительные результаты выборов, 27 ноября будут озвучены результаты по 20 избирательным округам, а окончательные результаты выборов в парламент Избирательный совет объявит 1 декабря. При этом на формирование правящей коалиции и определение нового премьер-министра могут уйти месяцы. Так, после парламентских выборов в Нидерландах в марте 2021 года на формирование коалиционного правительства ушло 299 дней, что стало самым долгим в истории страны формированием кабмина.
В парламентских выборах примут участие 26 политических партий, среди крупнейших - ныне правящая либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгёз-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая "Партия свободы" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом и образованная летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).
Согласно исследованию I&O Research за день до выборов, партия крайне правого Герта Вилдерса резко оказалась в лидерах с перспективой получить 28 мест в парламенте, "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и левому блоку прогнозируют по 27 депутатских кресел, а партии Омцига, которая долгое время лидировала в опросах - 21.
 
В миреНидерландыФранс ТиммермансЕврокомиссияПартия СвободыГерт Вилдерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала