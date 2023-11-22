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В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 22.11.2023
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
Избирательные участки для голосования на выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду в Нидерландах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:32
2023-11-22T09:32
2023-11-22T09:56
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ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду в Нидерландах, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск). Голландцам в этот день предстоит избрать новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента) на следующие четыре года. Для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков. Также в Нидерландах есть и мобильные избирательные участки, которые начали работу раньше: они размещаются в местах большого скопления людей, таких как вокзалы и торговые центры. На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в Палате представителей. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий. Завершат работу избирательные участки в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Как ожидается, через несколько дней станут известны предварительные результаты выборов, 27 ноября будут озвучены результаты по 20 избирательным округам, а окончательные результаты выборов в парламент Избирательный совет объявит 1 декабря. При этом на формирование правящей коалиции и определение нового премьер-министра могут уйти месяцы. Так, после парламентских выборов в Нидерландах в марте 2021 года на формирование коалиционного правительства ушло 299 дней, что стало самым долгим в истории страны формированием кабмина. В парламентских выборах примут участие 26 политических партий, среди крупнейших - ныне правящая либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгёз-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая "Партия свободы" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом и образованная летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC). Согласно исследованию I&O Research за день до выборов, партия крайне правого Герта Вилдерса резко оказалась в лидерах с перспективой получить 28 мест в парламенте, "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и левому блоку прогнозируют по 27 депутатских кресел, а партии Омцига, которая долгое время лидировала в опросах - 21.
https://ria.ru/20231121/pamfilova-1910763116.html
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в мире, нидерланды, франс тиммерманс, еврокомиссия, партия свободы, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Франс Тиммерманс, Еврокомиссия, Партия Свободы, Герт Вилдерс
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах в Палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду в Нидерландах, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск). Голландцам в этот день предстоит избрать новый состав Палаты представителей (нижней палаты парламента) на следующие четыре года.
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Для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков. Также в Нидерландах есть и мобильные избирательные участки, которые начали работу раньше: они размещаются в местах большого скопления людей, таких как вокзалы и торговые центры.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в Палате представителей. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.
Завершат работу избирательные участки в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов.
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Как ожидается, через несколько дней станут известны предварительные результаты выборов, 27 ноября будут озвучены результаты по 20 избирательным округам, а окончательные результаты выборов в парламент Избирательный совет объявит 1 декабря. При этом на формирование правящей коалиции и определение нового премьер-министра могут уйти месяцы. Так, после парламентских выборов в Нидерландах в марте 2021 года на формирование коалиционного правительства ушло 299 дней, что стало самым долгим в истории страны формированием кабмина.
В парламентских выборах примут участие 26 политических партий, среди крупнейших - ныне правящая либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгёз-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом
крайне правая "Партия свободы
" (PVV), левый блок "Зеленые левые"/"Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом
и образованная летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).
Согласно исследованию I&O Research за день до выборов, партия крайне правого Герта Вилдерса резко оказалась в лидерах с перспективой получить 28 мест в парламенте, "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) и левому блоку прогнозируют по 27 депутатских кресел, а партии Омцига, которая долгое время лидировала в опросах - 21.