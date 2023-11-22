Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 22.11.2023 (обновлено: 13:03 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vvs-1911027216.html
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.11.2023
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по военному объекту. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:52
2023-11-22T13:03
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095235b448317aafbf488b979a6c75d3.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по военному объекту."Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.По информации ЦАХАЛ, авиация нанесла удары по инфраструктуре и военному объекту ливанского движения.
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1c6b0e464da8d7fba6ba3c11e2af7147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля: нанесены удары ВВС по объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по военному объекту.
«
"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
По информации ЦАХАЛ, авиация нанесла удары по инфраструктуре и военному объекту ливанского движения.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала