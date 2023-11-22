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Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.11.2023

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по военному объекту. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:52

2023-11-22T12:52

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по военному объекту."Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.По информации ЦАХАЛ, авиация нанесла удары по инфраструктуре и военному объекту ливанского движения.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году