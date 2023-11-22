https://ria.ru/20231122/vtsiom-1910952985.html

ВЦИОМ показал, насколько распространена "Черная пятница" в России

ВЦИОМ показал, насколько распространена "Черная пятница" в России - РИА Новости, 22.11.2023

ВЦИОМ показал, насколько распространена "Черная пятница" в России

Большинство россиян знают про "Черную пятницу", а покупки в это время совершает 41%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:27

2023-11-22T03:27

2023-11-22T03:27

общество

россия

вциом

черная пятница

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Большинство россиян знают про "Черную пятницу", а покупки в это время совершает 41%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении РИА Новости. Ежегодно в последнюю пятницу ноября часть магазинов проводят акцию "Черная пятница". Это день значительных скидок и распродаж. Опрос показал, что о "Черной пятнице" знают 52% россиян, 40% что-то слышали, но без подробностей, а 8% услышали впервые. По данным ВЦИОМ, покупки в день распродаж совершает 41% россиян, из них 3% покупают всегда, 8% – частно, 30% – редко, а 58% не покупают. Среди тех, кто ответил положительно, 34% сообщили, что в "Черную пятницу" покупают то, что нравится, 32% делают покупки, как в обычные дни, 26% покупают то, что дешевле, 25% заранее составляют список того, что надо купить, а 3% покупают, когда есть необходимость. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 ноября 2023 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ.

https://ria.ru/20231116/chernaya_pyatnitsa-1909626918.html

https://ria.ru/20231113/opros-1909088173.html

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общество, россия, вциом, черная пятница