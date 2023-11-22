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ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 22.11.2023 (обновлено: 10:07 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vsu-1910982852.html
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке - РИА Новости, 22.11.2023
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке
Украинские войска утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полтора часа двадцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них три –... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:05
2023-11-22T10:07
специальная военная операция на украине
общество
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полтора часа двадцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них три – кассетного типа, сообщили в Telegram представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 8.10 до 9.40 украинские военные выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и одиннадцать снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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общество, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Общество, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке

ДНР: ВСУ обстреляли утром Донецк и Горловку, выпустив 21 снаряд

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов ВСУ
Воронка от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полтора часа двадцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них три – кассетного типа, сообщили в Telegram представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, с 8.10 до 9.40 украинские военные выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и одиннадцать снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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