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ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке - РИА Новости, 22.11.2023

ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Горловке

Украинские войска утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полтора часа двадцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них три –... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:05

2023-11-22T10:05

2023-11-22T10:07

специальная военная операция на украине

общество

горловка

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полтора часа двадцать один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них три – кассетного типа, сообщили в Telegram представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 8.10 до 9.40 украинские военные выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и одиннадцать снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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общество, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол