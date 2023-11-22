https://ria.ru/20231122/vsu-1910966624.html

Командиры ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов, сообщили СМИ

Командиры ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2023

Командиры ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов, сообщили СМИ

Командиры черниговской части ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:25

2023-11-22T08:25

2023-11-22T08:25

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командиры черниговской части ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов, сообщил украинский телеканал "ТСН". "Тридцать восемь миллионов (гривен, около 1 миллиона долларов - ред.) убытков государству из-за космических цен на генераторы - комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета", - говорится в материале на сайте "ТСН". Сообщается, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что существенно меняло конечную стоимость оборудования. При этом уже закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а накапливались на складах, в результате чего менее 15% от общего объема оборудования было передано в части.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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