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Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 22.11.2023
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце
Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:35
2023-11-22T05:35
2023-11-22T05:35
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости ведущий специалист-хирург с позывным "Кадуцей". "На днях была проведена операция в связи со слепым осколочным ранением. Операция проводилась на работающем сердце, естественно", - рассказал хирург. Он уточнил, что на данный момент больной уже эвакуирован из передового госпиталя и проходит дальнейшее лечение уже в тыловом районе. По словам "Кадуцея", суть работы медгруппы в передовом госпитале заключается в том, чтобы снять жизнеугрожающие состояния поступающих с ранениями бойцов. "Хирургические вмешательства мы производим на всех органах и тканях… Будучи год по контракту в "Вагнере", нас учили оперировать все, а не быть узким специалистом, но сейчас мы благодаря спецназу "Ахмат" практически весь состав медгруппы, который был в "Вагнере", включая руководство, мы зашли обратно в СВО и имеем возможность оказывать помощь нашим бойцам вновь", - рассказал хирург. "Кадуцей" подчеркнул, что врачи борются за жизнь каждого поступившего к ним бойца, вне зависимости от тяжести его ранений.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце
Врачи отряда "Камертон" спецназа "Ахмата" сделали сложнейшую операцию на сердце
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости ведущий специалист-хирург с позывным "Кадуцей".
«
"На днях была проведена операция в связи со слепым осколочным ранением. Операция проводилась на работающем сердце, естественно", - рассказал хирург.
Он уточнил, что на данный момент больной уже эвакуирован из передового госпиталя и проходит дальнейшее лечение уже в тыловом районе. По словам "Кадуцея", суть работы медгруппы в передовом госпитале заключается в том, чтобы снять жизнеугрожающие состояния поступающих с ранениями бойцов.
"Хирургические вмешательства мы производим на всех органах и тканях… Будучи год по контракту в "Вагнере", нас учили оперировать все, а не быть узким специалистом, но сейчас мы благодаря спецназу "Ахмат" практически весь состав медгруппы, который был в "Вагнере", включая руководство, мы зашли обратно в СВО и имеем возможность оказывать помощь нашим бойцам вновь", - рассказал хирург.
"Кадуцей" подчеркнул, что врачи борются за жизнь каждого поступившего к ним бойца, вне зависимости от тяжести его ранений.
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