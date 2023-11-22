https://ria.ru/20231122/vrachi-1910957738.html

Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце

Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 22.11.2023

Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце

Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:35

2023-11-22T05:35

2023-11-22T05:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости ведущий специалист-хирург с позывным "Кадуцей". "На днях была проведена операция в связи со слепым осколочным ранением. Операция проводилась на работающем сердце, естественно", - рассказал хирург. Он уточнил, что на данный момент больной уже эвакуирован из передового госпиталя и проходит дальнейшее лечение уже в тыловом районе. По словам "Кадуцея", суть работы медгруппы в передовом госпитале заключается в том, чтобы снять жизнеугрожающие состояния поступающих с ранениями бойцов. "Хирургические вмешательства мы производим на всех органах и тканях… Будучи год по контракту в "Вагнере", нас учили оперировать все, а не быть узким специалистом, но сейчас мы благодаря спецназу "Ахмат" практически весь состав медгруппы, который был в "Вагнере", включая руководство, мы зашли обратно в СВО и имеем возможность оказывать помощь нашим бойцам вновь", - рассказал хирург. "Кадуцей" подчеркнул, что врачи борются за жизнь каждого поступившего к ним бойца, вне зависимости от тяжести его ранений.

https://ria.ru/20230820/plennyy-1891100462.html

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безопасность, россия