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Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/vrachi-1910957738.html
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце - РИА Новости, 22.11.2023
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце
Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:35
2023-11-22T05:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости ведущий специалист-хирург с позывным "Кадуцей". "На днях была проведена операция в связи со слепым осколочным ранением. Операция проводилась на работающем сердце, естественно", - рассказал хирург. Он уточнил, что на данный момент больной уже эвакуирован из передового госпиталя и проходит дальнейшее лечение уже в тыловом районе. По словам "Кадуцея", суть работы медгруппы в передовом госпитале заключается в том, чтобы снять жизнеугрожающие состояния поступающих с ранениями бойцов. "Хирургические вмешательства мы производим на всех органах и тканях… Будучи год по контракту в "Вагнере", нас учили оперировать все, а не быть узким специалистом, но сейчас мы благодаря спецназу "Ахмат" практически весь состав медгруппы, который был в "Вагнере", включая руководство, мы зашли обратно в СВО и имеем возможность оказывать помощь нашим бойцам вновь", - рассказал хирург. "Кадуцей" подчеркнул, что врачи борются за жизнь каждого поступившего к ним бойца, вне зависимости от тяжести его ранений.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце

Врачи отряда "Камертон" спецназа "Ахмата" сделали сложнейшую операцию на сердце

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации
Экс-бойцы ЧВК Вагнер, перешедшие в артиллерийскую группу спецназа Ахмат, на полигоне в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Экс-бойцы ЧВК "Вагнер", перешедшие в артиллерийскую группу спецназа "Ахмат", на полигоне в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Врачи медгруппы отряда "Камертон" (экс-бойцы группы "Вагнер"), работающие в госпитале спецназа "Ахмат", сделали сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости ведущий специалист-хирург с позывным "Кадуцей".
«
"На днях была проведена операция в связи со слепым осколочным ранением. Операция проводилась на работающем сердце, естественно", - рассказал хирург.
Он уточнил, что на данный момент больной уже эвакуирован из передового госпиталя и проходит дальнейшее лечение уже в тыловом районе. По словам "Кадуцея", суть работы медгруппы в передовом госпитале заключается в том, чтобы снять жизнеугрожающие состояния поступающих с ранениями бойцов.
"Хирургические вмешательства мы производим на всех органах и тканях… Будучи год по контракту в "Вагнере", нас учили оперировать все, а не быть узким специалистом, но сейчас мы благодаря спецназу "Ахмат" практически весь состав медгруппы, который был в "Вагнере", включая руководство, мы зашли обратно в СВО и имеем возможность оказывать помощь нашим бойцам вновь", - рассказал хирург.
"Кадуцей" подчеркнул, что врачи борются за жизнь каждого поступившего к ним бойца, вне зависимости от тяжести его ранений.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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