https://ria.ru/20231122/vozhatyy-1911200887.html

В Армавире проходит фестиваль вожатского мастерства

В Армавире проходит фестиваль вожатского мастерства - РИА Новости, 22.11.2023

В Армавире проходит фестиваль вожатского мастерства

– это площадка для поиска новых смыслов деятельности вожатого, для постановки проблемных вопросов работодателям, образовательным организациям, ведущим... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:16

2023-11-22T22:16

2023-11-22T22:16

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911198927_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_96593816f1c3b2021a5c5cf8c631b626.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фестиваль вожатского мастерства "ПРОсвет",который проходит в эти дни Армавирском педуниверситете, – это площадка для поиска новых смыслов деятельности вожатого, для постановки проблемных вопросов работодателям, образовательным организациям, ведущим подготовку вожатых, построения образа вожатого будущего, сообщили в отделе информационной политики АГПУ.Фестиваль объединяет лучших представителей вожатского сообщества, администрации ВДЦ и ДОЛ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, ведущих экспертов в области педагогики, психологии, вожатской деятельности.Открывая Фестиваль, руководитель АГПУ Евгений Нижник отметил: "Я рад приветствовать на одном из центральных мероприятий юбилейного года вожатых из всех уголков Юга России. Ваше присутствие здесь – свидетельство того, что вы лучшие в своём деле! Сегодня вместе мы попробуем ответить на вопросы: какой он вожатый будущего, как им стать? Мы подготовили для вас интересную насыщенную программу, наполненную встречами с экспертами. Сегодня в АГПУ – представители лучших организаций детского отдыха! Плодотворной работы всем!"Первой активностью стало пленарное заседание "Вожатый – бренд современного лагеря". Ключевые спикеры Евгений Нижник, руководитель АГПУ, Леонид Красноруцкий, Председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа, Андрей Родионов, директор ДОК "Сигнал", Вера Негинская, заместитель директора ДОЛ "Жемчужина России", Анастасия Анохина, заместитель начальника ВДЦ "Смена" по образовательной работе размышляют над тем, какими качествами должен обладать вожатый нового поколения, как ему адаптироваться к новым условиям жизни и работы.Руководитель АГПУ Евгений Нижник, отвечая на вопрос о том, вожатый – это профессия или призвание, рассказал, что "с юридической точки зрения, конечно, это профессия, а с позиции отношения к делу – бесспорно, призвание". "Вожатый – это первый наставник ребенка наряду с учителем! Он должен быть интересен, должен быть созвучен детям. За смену вожатый становится и организатором, и спортинструктором, и актером", – отметил Нижник."Нам сегодня откровенно не хватает специалистов, которые могли бы руководить детскими центрами: этому нигде не учат. Убеждён, что для руководства детским лагерем нужно пройти путь от педагога. Брендом сегодня является не только лагерь, но и его коллектив! А изюминка коллектива - это вожатые! Помните об этой ответственности. Больших результатов можно добиться только тогда, когда ты искренне веришь в дело, которым занимаешься. Вожатство – это возможность состояться, почувствовать, что ты не зря!" – подчеркнул Леонид Красноруцкий.Следует больше говорить о профессии вожатого, поскольку это лучшая профессия на земле, "брендированного" вожатого нужно вооружить знаниями в области возрастной психологии и физиологии, считает Анастасия Анохина.Впереди у участников круглые столы по направлениям, дискуссии, серия мастер-классов по наиболее важным компетенциям для вожатого будущего, интерактивная конкурсная программа "Вожатый будущего" и торжественное награждение лучших представителей вожатского сообщества и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления.Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника и празднованию 100-летнего юбилея АГПУ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор