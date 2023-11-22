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В США забили тревогу из-за отчаянной меры по Украине
В США забили тревогу из-за отчаянной меры по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
В США забили тревогу из-за отчаянной меры по Украине
Киеву из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне, заявил старший научный сотрудник Норвежского института... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T02:35
2023-11-22T02:35
2023-11-22T02:51
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Киеву из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне, заявил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для National Interest."Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне", — считает эксперт.По мнению Блэкберна, положение на поле боя на Украине не следует оценивать по территориальному продвижению сторон. Аналитик считает, что для выявления побеждающей стороны следует обратить внимание на человеческие и материальные потери.Украина однозначно проигрывает России, подчеркнул ученый. Он отметил, что ВСУ понесли большие потери во время летнего контрнаступления и теперь Киев вынужден планировать новую мобилизацию, которая ударит по экономике страны и боевому духу граждан. Блэкберн также добавил, что страны Запада не справляются с поставками необходимых для ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка США прекратится из-за внутренних разногласий и войны на Ближнем Востоке.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для российского руководства названо достижение целей спецоперации, которое сейчас возможно только военным путем.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910948849.html
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В США забили тревогу из-за отчаянной меры по Украине
NI: на Украине может потребоваться вмешательство НАТО на новом уровне