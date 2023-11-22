https://ria.ru/20231122/vks-1910966961.html

ВКС России получили партию новых истребителей

ВКС России получили партию новых истребителей - РИА Новости, 22.11.2023

ВКС России получили партию новых истребителей

Воздушно-космические силы получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:29

2023-11-22T08:29

2023-11-22T10:12

безопасность

россия

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. "Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", — указали в компании.Су-34 способны применять перспективные вооружения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.Как сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже начали выполнять программу следующего года, ее объемы значительно увеличат.Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, добавил руководитель корпорации.

https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html

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безопасность, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34