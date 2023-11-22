ВКС России получили партию новых истребителей
ОАК сообщила о передаче ВКС РФ партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramНовый фронтовой бомбардировщик Су-34, переданный Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа
Новый фронтовой бомбардировщик Су-34, переданный Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
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"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", — указали в компании.
Су-34 способны применять перспективные вооружения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.
Как сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже начали выполнять программу следующего года, ее объемы значительно увеличат.
Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, добавил руководитель корпорации.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывали с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Машину приняли на вооружение в 2014-м. Вооружение самолета включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 180 снарядами, управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух — поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.