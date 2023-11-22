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ВКС России получили партию новых истребителей - РИА Новости, 22.11.2023
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08:29 22.11.2023 (обновлено: 10:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/vks-1910966961.html
ВКС России получили партию новых истребителей
ВКС России получили партию новых истребителей - РИА Новости, 22.11.2023
ВКС России получили партию новых истребителей
Воздушно-космические силы получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:29
2023-11-22T10:12
безопасность
россия
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. &quot;Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний&quot;, — указали в компании.Су-34 способны применять перспективные вооружения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.Как сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже начали выполнять программу следующего года, ее объемы значительно увеличат.Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, добавил руководитель корпорации.
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безопасность, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-34
ВКС России получили партию новых истребителей

ОАК сообщила о передаче ВКС РФ партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramНовый фронтовой бомбардировщик Су-34, переданный Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа
Новый фронтовой бомбардировщик Су-34, переданный Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Новый фронтовой бомбардировщик Су-34, переданный Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
«

"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", — указали в компании.

Су-34 способны применять перспективные вооружения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.
Как сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже начали выполнять программу следующего года, ее объемы значительно увеличат.
Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, добавил руководитель корпорации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывали с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Машину приняли на вооружение в 2014-м. Вооружение самолета включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 180 снарядами, управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух — поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.

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БезопасностьРоссияЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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