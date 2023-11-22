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Совфед одобрил закон о приостановке нормы о компенсации советских вкладов

Совфед одобрил закон о приостановке нормы о компенсации советских вкладов - РИА Новости, 22.11.2023

Совфед одобрил закон о приостановке нормы о компенсации советских вкладов

Сенаторы одобрили закон о приостановке еще на год - до 1 января 2027 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора",... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:37

2023-11-22T14:37

2023-11-22T14:38

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о приостановке еще на год - до 1 января 2027 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк, и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР. При этом законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается. По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.

https://radiosputnik.ru/20201015/1580035274.html

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экономика, россия, рсфср, совет федерации рф, сбербанк россии, ссср