https://ria.ru/20231122/vk-1911074748.html
В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой
В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 22.11.2023
В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:26
2023-11-22T15:26
2023-11-22T15:55
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — говорится в заявлении.О произошедшем сбое также свидетельствуют данные сервиса для их отслеживания Downdetector.При попытке открыть страницу "ВКонтакте" через браузер появляется сообщение о том, что она временно недоступна, а приложение выдает ошибку загрузки, убедился корреспондент РИА Новости. В России жалобы на сбои поступают с 15:00 мск.
https://ria.ru/20231108/vkontakte-1908165645.html
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общество, россия, вконтакте
Общество, Россия, ВКонтакте
В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой
В работе части сервисов соцсети "ВКонтакте" произошел сбой
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — говорится в заявлении.
О произошедшем сбое также свидетельствуют данные сервиса для их отслеживания Downdetector.
При попытке открыть страницу "ВКонтакте" через браузер появляется сообщение о том, что она временно недоступна, а приложение выдает ошибку загрузки, убедился корреспондент РИА Новости.
В России
жалобы на сбои поступают с 15:00 мск.
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