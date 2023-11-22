https://ria.ru/20231122/vk-1911074748.html

В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой

В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 22.11.2023

В работе сервисов "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:26

2023-11-22T15:26

2023-11-22T15:55

общество

россия

вконтакте

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — говорится в заявлении.О произошедшем сбое также свидетельствуют данные сервиса для их отслеживания Downdetector.При попытке открыть страницу "ВКонтакте" через браузер появляется сообщение о том, что она временно недоступна, а приложение выдает ошибку загрузки, убедился корреспондент РИА Новости. В России жалобы на сбои поступают с 15:00 мск.

https://ria.ru/20231108/vkontakte-1908165645.html

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2023

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общество, россия, вконтакте