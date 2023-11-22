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Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 22.11.2023
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:17
2023-11-22T11:17
2023-11-22T11:17
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СУХУМ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. "Президент Аслан Бжания с рабочим визитом находится в Москве. В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах", - говорится в сообщении. Бжанию сопровождает в поездке председатель Службы государственной безопасности Темур Ахиба.
https://ria.ru/20231122/g20-1910994013.html
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в мире, москва, абхазия, аслан бжания, россия
В мире, Москва, Абхазия, Аслан Бжания, Россия
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Бжания находится в Москве с рабочим визитом