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Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 22.11.2023
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11:17 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/vizit-1911001163.html
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 22.11.2023
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:17
2023-11-22T11:17
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СУХУМ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. "Президент Аслан Бжания с рабочим визитом находится в Москве. В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах", - говорится в сообщении. Бжанию сопровождает в поездке председатель Службы государственной безопасности Темур Ахиба.
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в мире, москва, абхазия, аслан бжания, россия
В мире, Москва, Абхазия, Аслан Бжания, Россия
Президент Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Бжания находится в Москве с рабочим визитом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Президент Аслан Бжания с рабочим визитом находится в Москве. В рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах", - говорится в сообщении.
Бжанию сопровождает в поездке председатель Службы государственной безопасности Темур Ахиба.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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В миреМоскваАбхазияАслан БжанияРоссия
 
 
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