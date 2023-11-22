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Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой - РИА Новости, 22.11.2023
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16:04 22.11.2023 (обновлено: 16:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/venesuela-1911094496.html
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой - РИА Новости, 22.11.2023
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:04
2023-11-22T16:41
венесуэла
россия
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Договора между РФ и Боливарской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в документе.
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венесуэла, россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Путин принял предложение МИД подписать договор о партнерстве с Венесуэлой

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Договора между РФ и Боливарской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в документе.
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ВенесуэлаРоссияВладимир ПутинПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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