https://ria.ru/20231122/venesuela-1911094496.html
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой - РИА Новости, 22.11.2023
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:04
2023-11-22T16:04
2023-11-22T16:41
венесуэла
россия
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Договора между РФ и Боливарской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Венесуэла, Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
Путин принял предложение МИД подписать договор о партнерстве с Венесуэлой