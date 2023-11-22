https://ria.ru/20231122/venesuela-1911094496.html

Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой - РИА Новости, 22.11.2023

Путин одобрил идею договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:04

2023-11-22T16:04

2023-11-22T16:41

венесуэла

россия

владимир путин

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ подписать договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Договора между РФ и Боливарской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

венесуэла, россия, владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)