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Эксперт заявил о конце гегемонии США в мире - РИА Новости, 22.11.2023
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09:06 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/usa-1910970947.html
Эксперт заявил о конце гегемонии США в мире
Эксперт заявил о конце гегемонии США в мире - РИА Новости, 22.11.2023
Эксперт заявил о конце гегемонии США в мире
Гегемонии США в широком политическом или экономическом смысле больше не существует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:06
2023-11-22T09:06
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колумбийский университет
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Гегемонии США в широком политическом или экономическом смысле больше не существует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Гегемония США в широком политическом или экономическом смысле уже закончилась. США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса", - сообщил он. Как отметил Сакс, в современном мире существует множество крупных государств, среди которых он указал Россию, Китай и Индию, в результате чего Штаты больше не являются "единственной могущественной страной в мире". При этом эксперт признал, что американская валюта продолжает доминировать в международной финансовой системе, оставаясь в ней основной. "Если вы участвуете в международной торговле между двумя странами за пределами США, то они в основном используют доллары", - сказал Сакс, указав также на подавляющую долю долларов на международных рынках капитала и кредитования. В то же время профессор сообщил, что ожидает значительного снижения распространения доллара на фоне роста значимости других стран, роста цифровизации и злоупотребления США ролью национальной валюты в качестве глобальной, в том числе "использованию в качестве оружия" в санкциях против России, Ирана, Венесуэлы и других стран. "Это ускоряет переход от основанных на долларах систем", - резюмировал Сакс, указав, в частности, на отказ от доллара при торговле России с Китаем и с Бразилией.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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сша, россия, китай, колумбийский университет, в мире
США, Россия, Китай, Колумбийский университет, В мире
Эксперт заявил о конце гегемонии США в мире

Сакс: гегемонии США в политическом и экономическом смысле больше не существует

© AP Photo / David GoldmanИзображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / David Goldman
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Гегемонии США в широком политическом или экономическом смысле больше не существует, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Гегемония США в широком политическом или экономическом смысле уже закончилась. США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса", - сообщил он.
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Как отметил Сакс, в современном мире существует множество крупных государств, среди которых он указал Россию, Китай и Индию, в результате чего Штаты больше не являются "единственной могущественной страной в мире".
При этом эксперт признал, что американская валюта продолжает доминировать в международной финансовой системе, оставаясь в ней основной. "Если вы участвуете в международной торговле между двумя странами за пределами США, то они в основном используют доллары", - сказал Сакс, указав также на подавляющую долю долларов на международных рынках капитала и кредитования.
В то же время профессор сообщил, что ожидает значительного снижения распространения доллара на фоне роста значимости других стран, роста цифровизации и злоупотребления США ролью национальной валюты в качестве глобальной, в том числе "использованию в качестве оружия" в санкциях против России, Ирана, Венесуэлы и других стран.
"Это ускоряет переход от основанных на долларах систем", - резюмировал Сакс, указав, в частности, на отказ от доллара при торговле России с Китаем и с Бразилией.
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