https://ria.ru/20231122/urgant-1911010851.html

Ургант опроверг свою причастность к публикации с изображением горящего БТР

Ургант опроверг свою причастность к публикации с изображением горящего БТР - РИА Новости, 22.11.2023

Ургант опроверг свою причастность к публикации с изображением горящего БТР

и. Телеведущий Иван Ургант опроверг свою причастность к публикации поста с горящим БТР, отметив, что он появился в фейковом канале, на который сотрудники его... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:51

2023-11-22T11:51

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МОСКВА. 22 ноя - РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант опроверг свою причастность к публикации поста с горящим БТР, отметив, что он появился в фейковом канале, на который сотрудники его программы "Вечерний Ургант" и ранее жаловались администрации соцсети. "С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это - канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили. И после публикации поста с горящим БТР в службу поддержки Телеграма была отправлена просьба закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы, скриншот с наслаждением прилагаю", - написал Ургант в своем Telegram-канале. Он отметил, что администрация соцсети пост удалила, а фейковый канал "оставила жить и здравствовать". "Кем и зачем он создан - ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну. Свой первый пост в телеграм я написал только 5 мая 2022 года и в нем как раз собственно сообщил для невнимательных: "Ничего не публиковал", - подчеркнул Ургант.

https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html

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общество, иван ургант, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, telegram