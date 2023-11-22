"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине
Журналист Фенвик: улыбка Путина означает тяжелый момент для Украины и Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге Фенвик в эфире телеканала LCI.
«
"Владимир Путин улыбается. <…> Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом", — сказал он.
По мнению Фенвика, события на международной арене развиваются в нужном России направлении.
"Звезды сошлись идеальным образом", — отметил эксперт.
По словам журналиста, подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжелом моменте" для Запада.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.