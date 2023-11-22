https://ria.ru/20231122/ulybka-1910957935.html

"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине

"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине - РИА Новости, 22.11.2023

"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине

Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:55

2023-11-22T05:55

2023-11-22T05:56

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге Фенвик в эфире телеканала LCI."Владимир Путин улыбается. <…> Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом", — сказал он.По мнению Фенвика, события на международной арене развиваются в нужном России направлении."Звезды сошлись идеальным образом", — отметил эксперт.По словам журналиста, подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжелом моменте" для Запада.Ранее президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир путин