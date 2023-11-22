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"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 22.11.2023 (обновлено: 05:56 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/ulybka-1910957935.html
"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине
"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине
Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:55
2023-11-22T05:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге Фенвик в эфире телеканала LCI."Владимир Путин улыбается. &lt;…&gt; Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом", — сказал он.По мнению Фенвика, события на международной арене развиваются в нужном России направлении."Звезды сошлись идеальным образом", — отметил эксперт.По словам журналиста, подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжелом моменте" для Запада.Ранее президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
"Он улыбается". На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина по Украине

Журналист Фенвик: улыбка Путина означает тяжелый момент для Украины и Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге Фенвик в эфире телеканала LCI.
«
"Владимир Путин улыбается. <…> Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом", — сказал он.
По мнению Фенвика, события на международной арене развиваются в нужном России направлении.
"Звезды сошлись идеальным образом", — отметил эксперт.
По словам журналиста, подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о "тяжелом моменте" для Запада.
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