https://ria.ru/20231122/ukrainets-1911131039.html

Прокурор запросил 20 лет для украинца за подрыв здания МРЭО в Мелитополе

Прокурор запросил 20 лет для украинца за подрыв здания МРЭО в Мелитополе - РИА Новости, 22.11.2023

Прокурор запросил 20 лет для украинца за подрыв здания МРЭО в Мелитополе

Государственный обвинитель попросил суд в Ростове-на-Дону назначить 20 лет лишения свободы гражданину Украины Дмитрию Голубеву, который, по версии следствия,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:48

2023-11-22T17:48

2023-11-22T18:42

украина

мелитополь

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд в Ростове-на-Дону назначить 20 лет лишения свободы гражданину Украины Дмитрию Голубеву, который, по версии следствия, устроил взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировал еще два теракта, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда. Уголовное дело поступило в суд в середине апреля. В среду начались прения сторон по делу. "Прошу суд назначить Голубеву по совокупности преступлений 20 лет лишения свободы", - сказал прокурор. Голубеву вменяют статьи УК РФ "Акт международного терроризма", два покушения на акт международного терроризма и "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". По версии следствия, в конце февраля - начале августа 2022 года Голубев, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Под его руководством он прошел обучение, в частности, по изготовлению СВУ. Позже, получив составные части взрывных устройств, Голубев перевез их в Мелитополь и спрятал в тайнике, а потом сделал из них три взрывных устройства. От сотрудника военной разведки Украины, по данным обвинительного заключения, Голубев получил информацию об объектах, на которых нужно совершить взрывы: на участке дороги, в зданиях МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области, расположенных в Мелитополе. Голубев 8 августа установил одно из СВУ на заборе рядом с участком дороги, где проходил маршрут следования представителей администрации Запорожской области. Взорвать его он планировал до конца месяца, но не смог, так как взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку с таймером на вечер того же дня на окно возле главного входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания. Третий взрыв Голубев планировал устроить в августе у здания администрации, но не смог, так как силовики обнаружили его тайник со взрывчаткой.

https://ria.ru/20231108/sud-1908090973.html

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мелитополь

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украина, мелитополь, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф