https://ria.ru/20231122/ukraina-1911190943.html

СМИ: ЕС закупит снаряды для Киева вне блока, если провалит планы поставок

СМИ: ЕС закупит снаряды для Киева вне блока, если провалит планы поставок - РИА Новости, 22.11.2023

СМИ: ЕС закупит снаряды для Киева вне блока, если провалит планы поставок

Страны Евросоюза могут начать закупать снаряды для Украины вне блока, если не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:18

2023-11-22T21:18

2023-11-22T21:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

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сергей лавров

борис писториус

дмитрий кулеба

politico

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Страны Евросоюза могут начать закупать снаряды для Украины вне блока, если не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту, сообщило в среду издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок общение по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. "Пока мы не пришли к такому результату (провалу плана по поставкам – ред.), мы не будем этого делать (покупать снаряды за рубежом), но если нам придется подстраиваться, мы подстроимся", - полагает источник издания. По словам дипломата, страны ЕС в первую очередь стараются учитывать европейские интересы и стимулировать местных производителей наращивать выпуск боеприпасов, но в то же время "знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснял задержку в поставке Киеву обещанного Евросоюзом миллиона снарядов печальным состоянием оборонной промышленности и складов Европы, а также бюрократией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, борис писториус, дмитрий кулеба, politico, евросоюз, нато