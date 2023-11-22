"Уже мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
Джонсон: Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте с Россией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"На поле боя Россия неуклонно продвигается вперед и уничтожает украинских военных в огромном количестве. Это только вопрос времени: они проиграли, уже мертвы, просто пока еще не знают об этом", — отметил он.
По мнению эксперта, администрация Белого дома больше не может финансировать киевский режим. Кроме того, новые поставки вооружений теперь получает Израиль, а не Украина, добавил Джонсон.
При этом Соединенные Штаты не обладают никакими рычагами давления на Россию, чтобы начать переговоры на своих условиях, резюмировал экс-аналитик.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.
В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.