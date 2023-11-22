https://ria.ru/20231122/ukraina-1911142347.html

"Уже мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

"Уже мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 22.11.2023

"Уже мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:30

2023-11-22T18:30

2023-11-22T22:08

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."На поле боя Россия неуклонно продвигается вперед и уничтожает украинских военных в огромном количестве. Это только вопрос времени: они проиграли, уже мертвы, просто пока еще не знают об этом", — отметил он.По мнению эксперта, администрация Белого дома больше не может финансировать киевский режим. Кроме того, новые поставки вооружений теперь получает Израиль, а не Украина, добавил Джонсон.При этом Соединенные Штаты не обладают никакими рычагами давления на Россию, чтобы начать переговоры на своих условиях, резюмировал экс-аналитик.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отмечали, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911122984.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины, алексей данилов, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз, израиль