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Пентагон призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911108362.html
Пентагон призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы
Пентагон призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы - РИА Новости, 22.11.2023
Пентагон призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы
Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал контактную группу по оказанию военной помощи Украине предоставить Киеву средства ПВО в преддверии наступающей зимы. В среду... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:32
2023-11-22T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
сша
украина
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал контактную группу по оказанию военной помощи Украине предоставить Киеву средства ПВО в преддверии наступающей зимы. В среду США и союзники проводят в формате видеоконференции очередное заседание группы по оказанию военной помощи Украине. "Поскольку Украина сталкивается с очередной военной зимой, я призываю эту группу предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа", - сказал Остин. Группа военной помощи Украине встречается на фоне неопределенности в США относительно оказания дальнейшей поддержки Киеву. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время визита в Киев Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, ллойд остин, сша, украина, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, США, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Пентагон призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы

Шеф Пентагона Остин призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал контактную группу по оказанию военной помощи Украине предоставить Киеву средства ПВО в преддверии наступающей зимы. В среду США и союзники проводят в формате видеоконференции очередное заседание группы по оказанию военной помощи Украине.
"Поскольку Украина сталкивается с очередной военной зимой, я призываю эту группу предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа", - сказал Остин.
Группа военной помощи Украине встречается на фоне неопределенности в США относительно оказания дальнейшей поддержки Киеву. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время визита в Киев Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинСШАУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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