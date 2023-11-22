Пентагон призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы
Шеф Пентагона Остин призвал предоставить Украине ПВО в преддверии зимы
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал контактную группу по оказанию военной помощи Украине предоставить Киеву средства ПВО в преддверии наступающей зимы. В среду США и союзники проводят в формате видеоконференции очередное заседание группы по оказанию военной помощи Украине.
"Поскольку Украина сталкивается с очередной военной зимой, я призываю эту группу предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа", - сказал Остин.
Группа военной помощи Украине встречается на фоне неопределенности в США относительно оказания дальнейшей поддержки Киеву. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время визита в Киев Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.