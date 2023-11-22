https://ria.ru/20231122/ukraina-1911074916.html

"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине

"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине - РИА Новости, 22.11.2023

"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины."Когда люди, определяющие... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:27

2023-11-22T17:17

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины."Когда люди, определяющие политический курс США, — когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет", — подчеркнул он.По мнению журналиста, на Украине заканчиваются мужчины и она не победит, поэтому нужно перестать ей помогать."На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", — резюмировал Карлсон.В понедельник Йеллен заявила, что бывшая советская республика полностью зависит от помощи Соединенных Штатов и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.При этом западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911010942.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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