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"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 22.11.2023 (обновлено: 17:17 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911074916.html
"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине
"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине
Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины."Когда люди, определяющие... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:27
2023-11-22T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джанет йеллен
киев
такер карлсон
джо байден
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины."Когда люди, определяющие политический курс США, — когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну &lt;…&gt; Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет", — подчеркнул он.По мнению журналиста, на Украине заканчиваются мужчины и она не победит, поэтому нужно перестать ей помогать."На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", — резюмировал Карлсон.В понедельник Йеллен заявила, что бывшая советская республика полностью зависит от помощи Соединенных Штатов и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.При этом западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911010942.html
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в мире, сша, украина, джанет йеллен, киев, такер карлсон, джо байден, вооруженные силы украины, россия, евросоюз, министерство финансов сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джанет Йеллен, Киев, Такер Карлсон, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Россия, Евросоюз, Министерство финансов США
"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине

Такер Карлсон осудил главу Минфина США за поддержку финансирования Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины.

"Когда люди, определяющие политический курс США, — когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет", — подчеркнул он.
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По мнению журналиста, на Украине заканчиваются мужчины и она не победит, поэтому нужно перестать ей помогать.

"На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", — резюмировал Карлсон.

В понедельник Йеллен заявила, что бывшая советская республика полностью зависит от помощи Соединенных Штатов и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.

При этом западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжанет ЙелленКиевТакер КарлсонДжо БайденВооруженные силы УкраиныРоссияЕвросоюзМинистерство финансов США
 
 
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