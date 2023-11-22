"Культ смерти". Карлсон возмутился позицией главы Минфина США по Украине
Такер Карлсон осудил главу Минфина США за поддержку финансирования Украины
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X раскритиковал главу Минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины.
"Когда люди, определяющие политический курс США, — когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет", — подчеркнул он.
"Когда люди, определяющие политический курс США, — когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге — я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет", — подчеркнул он.
По мнению журналиста, на Украине заканчиваются мужчины и она не победит, поэтому нужно перестать ей помогать.
"На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", — резюмировал Карлсон.
В понедельник Йеллен заявила, что бывшая советская республика полностью зависит от помощи Соединенных Штатов и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.
При этом западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"На данном этапе, если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", — резюмировал Карлсон.
В понедельник Йеллен заявила, что бывшая советская республика полностью зависит от помощи Соединенных Штатов и их союзников, и призвала продолжить финансирование ВСУ.
При этом западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.