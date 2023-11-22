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Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 22.11.2023 (обновлено: 11:45 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html
Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море
Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море - РИА Новости, 22.11.2023
Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море
Госдеп через Украину хочет контролировать Черное море, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:33
2023-11-22T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
украина
государственный департамент сша
сша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдеп через Украину хочет контролировать Черное море, пишет Responsible Statecraft."Американское руководство видит в вооруженном конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком и богато месторождениями углеводородов", — говорится в публикации. Как отмечает автор, Соединенные Штаты на протяжении десятилетий стремятся использовать любые геополитические возможности в этом регионе. Так, представитель Госдепартамента Джеймс О’Брайен, выступая в сенатском комитете, назвал вооруженный конфликт на Украине "очень хорошей сделкой" для США, сославшись на то, что "украинцы несут основные издержки", ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он считает, что это хорошая возможность для США добиться важных геополитических целей, которые охарактеризовал как "невероятно захватывающие", уточняет RS. Собравшиеся на слушаниях сенаторы поддержали точку зрения О’Брайена и согласились с тем, что Черное море остается регионом огромной геополитической значимости, говорится в статье. Но автор задается вопросом, как долго американские руководители будут считать этот вооруженный конфликт "хорошей сделкой для Америки", ведь ситуация для Украины становится все хуже.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910973982.html
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в мире, черное море, украина, государственный департамент сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Украина, Государственный департамент США, США
Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море

RS: в Госдепе захотели через Украину контролировать Черное море

© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдеп через Украину хочет контролировать Черное море, пишет Responsible Statecraft.
"Американское руководство видит в вооруженном конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком и богато месторождениями углеводородов", — говорится в публикации.
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Как отмечает автор, Соединенные Штаты на протяжении десятилетий стремятся использовать любые геополитические возможности в этом регионе.
Так, представитель Госдепартамента Джеймс О’Брайен, выступая в сенатском комитете, назвал вооруженный конфликт на Украине "очень хорошей сделкой" для США, сославшись на то, что "украинцы несут основные издержки", ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он считает, что это хорошая возможность для США добиться важных геополитических целей, которые охарактеризовал как "невероятно захватывающие", уточняет RS.
Собравшиеся на слушаниях сенаторы поддержали точку зрения О’Брайена и согласились с тем, что Черное море остается регионом огромной геополитической значимости, говорится в статье.
Но автор задается вопросом, как долго американские руководители будут считать этот вооруженный конфликт "хорошей сделкой для Америки", ведь ситуация для Украины становится все хуже.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореУкраинаГосударственный департамент СШАСША
 
 
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