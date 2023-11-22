https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html

Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море

Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море - РИА Новости, 22.11.2023

Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море

Госдеп через Украину хочет контролировать Черное море, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:33

2023-11-22T11:33

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специальная военная операция на украине

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государственный департамент сша

сша

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдеп через Украину хочет контролировать Черное море, пишет Responsible Statecraft."Американское руководство видит в вооруженном конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком и богато месторождениями углеводородов", — говорится в публикации. Как отмечает автор, Соединенные Штаты на протяжении десятилетий стремятся использовать любые геополитические возможности в этом регионе. Так, представитель Госдепартамента Джеймс О’Брайен, выступая в сенатском комитете, назвал вооруженный конфликт на Украине "очень хорошей сделкой" для США, сославшись на то, что "украинцы несут основные издержки", ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он считает, что это хорошая возможность для США добиться важных геополитических целей, которые охарактеризовал как "невероятно захватывающие", уточняет RS. Собравшиеся на слушаниях сенаторы поддержали точку зрения О’Брайена и согласились с тем, что Черное море остается регионом огромной геополитической значимости, говорится в статье. Но автор задается вопросом, как долго американские руководители будут считать этот вооруженный конфликт "хорошей сделкой для Америки", ведь ситуация для Украины становится все хуже.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910983452.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910973982.html

черное море

украина

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в мире, черное море, украина, государственный департамент сша, сша