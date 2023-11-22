https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004147.html

В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине

В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине - РИА Новости, 22.11.2023

В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал бредовым заявление Владимира Зеленского, что мир... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:32

2023-11-22T11:32

2023-11-22T11:32

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владимир зеленский

заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал бредовым заявление Владимира Зеленского, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. "Киевские марионетки соревнуются между собой, озвучивая все более бредовые заявления о Крыме и новых российских регионах. Вероятно, что за самые абсурдные высказывания им полагаются премии и поощрения от их западных хозяев", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, начиная с 2014 года, в адрес крымчан Киев высказал столько угроз и планов, что из них можно издать специальное пособие по проявлению психических расстройств. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, республика крым, владимир зеленский, заур смирнов