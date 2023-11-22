https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004147.html
В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине
В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине - РИА Новости, 22.11.2023
В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал бредовым заявление Владимира Зеленского, что мир... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:32
2023-11-22T11:32
2023-11-22T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
республика крым
владимир зеленский
заур смирнов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал бредовым заявление Владимира Зеленского, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. "Киевские марионетки соревнуются между собой, озвучивая все более бредовые заявления о Крыме и новых российских регионах. Вероятно, что за самые абсурдные высказывания им полагаются премии и поощрения от их западных хозяев", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, начиная с 2014 года, в адрес крымчан Киев высказал столько угроз и планов, что из них можно издать специальное пособие по проявлению психических расстройств. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
украина
донбасс
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, республика крым, владимир зеленский, заур смирнов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Республика Крым, Владимир Зеленский, Заур Смирнов
В Крыму отрегировали на заявление Зеленского по миру на Украине
В Крыму назвали высказывания Зеленского по миру на Украине бредом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал бредовым заявление Владимира Зеленского, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.
Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом
его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.
Между мертвым порноактером и бургерами: Зеленский обживается на новом месте
"Киевские марионетки соревнуются между собой, озвучивая все более бредовые заявления о Крыме и новых российских регионах. Вероятно, что за самые абсурдные высказывания им полагаются премии и поощрения от их западных хозяев", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, начиная с 2014 года, в адрес крымчан Киев высказал столько угроз и планов, что из них можно издать специальное пособие по проявлению психических расстройств.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ
прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украина требует атомного удара по России