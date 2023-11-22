https://ria.ru/20231122/ukraina-1910958242.html
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией - РИА Новости, 22.11.2023
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией
Украинским властям стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:58
2023-11-22T05:58
2023-11-22T12:37
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинским властям стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву."Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз", — высказался политик.Шевченко отметил, что с решением не стоит медлить. По его словам, в случае избрания Трампа президентом США исход для Украины может оказаться более плачевным."Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", — заключил депутат.Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".
https://ria.ru/20231122/tramp-1910955167.html
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россия, сша, москва, вадим карасев, верховная рада украины, дмитрий песков, владимир путин
Россия, США, Москва, Вадим Карасев, Верховная Рада Украины, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией
Депутат Рады Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта