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В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией - РИА Новости, 22.11.2023
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05:58 22.11.2023 (обновлено: 12:37 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910958242.html
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией - РИА Новости, 22.11.2023
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией
Украинским властям стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:58
2023-11-22T12:37
россия
сша
москва
вадим карасев
верховная рада украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинским властям стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.&quot;Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз&quot;, — высказался политик.Шевченко отметил, что с решением не стоит медлить. По его словам, в случае избрания Трампа президентом США исход для Украины может оказаться более плачевным."Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", — заключил депутат.Москва неоднократно указывала, что готова к перемирию, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны".
https://ria.ru/20231122/tramp-1910955167.html
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россия, сша, москва, вадим карасев, верховная рада украины, дмитрий песков, владимир путин
Россия, США, Москва, Вадим Карасев, Верховная Рада Украины, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией

Депутат Рады Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинским властям стоит рассмотреть вариант компромисса с Россией, заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
«

"Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз", — высказался политик.

Шевченко отметил, что с решением не стоит медлить. По его словам, в случае избрания Трампа президентом США исход для Украины может оказаться более плачевным.
"Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся", — заключил депутат.
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