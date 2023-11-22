Финансирование США Украины не несет Киеву ничего хорошего, заявил Сакс
Сакс: финансирование США Украины не несет ничего хорошего и продлевает конфликт
© AP Photo / Felipe DanaВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Продолжение финансирование Украины со стороны США не несет Киеву ничего хорошего, а лишь продлевает конфликт и ведет к росту жертв, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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"До сих пор существует сильное давление в Соединенных Штатах, включая Белый дом, чтобы давать больше денег Украине, что не несет ничего хорошего для Украины, а лишь продлевает военные действия", - сообщил он.
Сакс добавил, что это ведет к большему числу жертв среди украинцев и ущербу их стране. Вместо этого, по его мнению, США необходимо прекратить финансировать Киев и продвигать переговоры, в первую очередь - между самими Штатами и Россией.
Как отметил эксперт, многие американские политики "совершенно не хотят отправлять больше денег Украине" с учетом призывов населения в США остановить финансирование Киева.
Сакс добавил, что нежелание США вести переговоры с Россией по договоренностям в области безопасности и стремление к расширению НАТО привели к нынешнему украинскому конфликту. "Имели место ошибки, в особенности со стороны США", - подчеркнул он, также указав на нарушение США ряда соглашений в ядерной сфере.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.