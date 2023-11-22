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Финансирование США Украины не несет Киеву ничего хорошего, заявил Сакс - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910952196.html
Финансирование США Украины не несет Киеву ничего хорошего, заявил Сакс
Финансирование США Украины не несет Киеву ничего хорошего, заявил Сакс - РИА Новости, 22.11.2023
Финансирование США Украины не несет Киеву ничего хорошего, заявил Сакс
Продолжение финансирование Украины со стороны США не несет Киеву ничего хорошего, а лишь продлевает конфликт и ведет к росту жертв, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:08
2023-11-22T03:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Продолжение финансирование Украины со стороны США не несет Киеву ничего хорошего, а лишь продлевает конфликт и ведет к росту жертв, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "До сих пор существует сильное давление в Соединенных Штатах, включая Белый дом, чтобы давать больше денег Украине, что не несет ничего хорошего для Украины, а лишь продлевает военные действия", - сообщил он. Сакс добавил, что это ведет к большему числу жертв среди украинцев и ущербу их стране. Вместо этого, по его мнению, США необходимо прекратить финансировать Киев и продвигать переговоры, в первую очередь - между самими Штатами и Россией. "Реальные переговоры должны вестись между США и Россией так, чтобы Соединенные Штаты четко донесли призыв к прекращению войны", - отметил профессор, также высказавшись против включения Украины и Грузии в НАТО и назвав подобные планы "ошибкой". Как отметил эксперт, многие американские политики "совершенно не хотят отправлять больше денег Украине" с учетом призывов населения в США остановить финансирование Киева. Сакс добавил, что нежелание США вести переговоры с Россией по договоренностям в области безопасности и стремление к расширению НАТО привели к нынешнему украинскому конфликту. "Имели место ошибки, в особенности со стороны США", - подчеркнул он, также указав на нарушение США ряда соглашений в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231122/vmeshatelstvo-1910950511.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947665.html
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россия, украина, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, В мире
Финансирование США Украины не несет Киеву ничего хорошего, заявил Сакс

Сакс: финансирование США Украины не несет ничего хорошего и продлевает конфликт

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Продолжение финансирование Украины со стороны США не несет Киеву ничего хорошего, а лишь продлевает конфликт и ведет к росту жертв, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«
"До сих пор существует сильное давление в Соединенных Штатах, включая Белый дом, чтобы давать больше денег Украине, что не несет ничего хорошего для Украины, а лишь продлевает военные действия", - сообщил он.
Сакс добавил, что это ведет к большему числу жертв среди украинцев и ущербу их стране. Вместо этого, по его мнению, США необходимо прекратить финансировать Киев и продвигать переговоры, в первую очередь - между самими Штатами и Россией.
"Реальные переговоры должны вестись между США и Россией так, чтобы Соединенные Штаты четко донесли призыв к прекращению войны", - отметил профессор, также высказавшись против включения Украины и Грузии в НАТО и назвав подобные планы "ошибкой".
Как отметил эксперт, многие американские политики "совершенно не хотят отправлять больше денег Украине" с учетом призывов населения в США остановить финансирование Киева.
Сакс добавил, что нежелание США вести переговоры с Россией по договоренностям в области безопасности и стремление к расширению НАТО привели к нынешнему украинскому конфликту. "Имели место ошибки, в особенности со стороны США", - подчеркнул он, также указав на нарушение США ряда соглашений в ядерной сфере.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Вчера, 02:35
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Украина выпрашивает у США радары ближнего действия, пишут СМИ
Вчера, 01:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАНАТОВ мире
 
 
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