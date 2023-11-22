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Украина выпрашивает у США радары ближнего действия, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:11 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947665.html
Украина выпрашивает у США радары ближнего действия, пишут СМИ
Украина выпрашивает у США радары ближнего действия, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
Украина выпрашивает у США радары ближнего действия, пишут СМИ
Украина в преддверии зимы хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel, чтобы использовать для защиты оружейных заводов, сообщает газета Politico. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:11
2023-11-22T01:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украина в преддверии зимы хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel, чтобы использовать для защиты оружейных заводов, сообщает газета Politico. "Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник. Отмечается, что речь идет о радарах Sentinel, которые могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся беспилотники. Как пишет газета, эти радары могут быть использованы для защиты фабрик, на которых Киев намерен начать производство собственного оружия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231122/kanada-1910943949.html
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украина, россия, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, В мире
Украина выпрашивает у США радары ближнего действия, пишут СМИ

Politico: Украина выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украина в преддверии зимы хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel, чтобы использовать для защиты оружейных заводов, сообщает газета Politico.
«
"Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на источник.
Отмечается, что речь идет о радарах Sentinel, которые могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся беспилотники.
Как пишет газета, эти радары могут быть использованы для защиты фабрик, на которых Киев намерен начать производство собственного оружия.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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