https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html
Небензя рассказал, как Украина потеряла достоинство
Небензя рассказал, как Украина потеряла достоинство - РИА Новости, 22.11.2023
Небензя рассказал, как Украина потеряла достоинство
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за "майдана" потеряла достоинство и независимость - и обратно пока не получила, так как не... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:05
2023-11-22T01:05
2023-11-22T01:05
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за "майдана" потеряла достоинство и независимость - и обратно пока не получила, так как не "преодолела первородный грех" так называемой "революции достоинства". Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. "Совершенно очевидно, что десять лет назад Украина свое достоинство и независимость потеряла, и пока не обрела, поскольку еще не преодолела первородный грех "майдана". А когда преодолеет - он останется позором и черным пятном в истории Украины, да и всего мира в целом, а также зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, ООН, Евросоюз
Небензя рассказал, как Украина потеряла достоинство
Небензя: Украина из-за "майдана" потеряла достоинство и независимость