https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html

Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области

Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2023

Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

2023-11-22T18:01

специальная военная операция на украине

дмитрий киселев

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал произошедшее местью журналистам от бессилия. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России-24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, оказана помощь, угрозы его жизни нет. "Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" - заявил Киселев РИА Новости.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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2023

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дмитрий киселев, происшествия