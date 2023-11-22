https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2023
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:58
2023-11-22T17:58
2023-11-22T18:01
специальная военная операция на украине
дмитрий киселев
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал произошедшее местью журналистам от бессилия. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России-24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, оказана помощь, угрозы его жизни нет. "Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" - заявил Киселев РИА Новости.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий киселев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Киселев, Происшествия
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал произошедшее местью журналистам от бессилия.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России-24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, оказана помощь, угрозы его жизни нет.
"Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" - заявил Киселев РИА Новости.
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