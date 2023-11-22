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Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 22.11.2023 (обновлено: 18:01 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/udar-1911134023.html
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2023
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:58
2023-11-22T18:01
специальная военная операция на украине
дмитрий киселев
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал произошедшее местью журналистам от бессилия. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России-24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, оказана помощь, угрозы его жизни нет. "Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" - заявил Киселев РИА Новости.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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дмитрий киселев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Киселев, Происшествия
Киселев прокомментировал удар ВСУ по журналистам в Запорожской области

Киселев назвал удар ВСУ по российским журналистам местью от бессилия

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя удар ВСУ по группе российских представителей СМИ, назвал произошедшее местью журналистам от бессилия.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, ранение получил корреспондент "России-24" Борис Максудов – его оперативно эвакуировали, оказана помощь, угрозы его жизни нет.
"Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" - заявил Киселев РИА Новости.
Танки и бронетехника, представленные на выставке трофейной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КиселевПроисшествия
 
 
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