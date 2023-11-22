https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии - РИА Новости, 22.11.2023
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
Российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе, рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту Daily... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:25
2023-11-22T01:25
2023-11-22T01:25
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе, рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту Daily Shincho Хитоси Такасэ.Японский журналист, побывавший на украинских позициях, отметил, что ВСУ "значительно уступают" российской артиллерии, чей грохот "слышится явно чаще"."Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию", — заявил командир отделения ВСУ, представившийся Романом.При этом, по его словам, российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.Ранее президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
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"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
Командир отделения ВСУ Роман: артиллерия помогает ВС России успешно наступать
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе, рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту Daily Shincho
Хитоси Такасэ.
Японский журналист, побывавший на украинских позициях, отметил, что ВСУ "значительно уступают" российской артиллерии, чей грохот "слышится явно чаще".
Доброволец рассказал о подлости в действиях ВСУ
"Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию", — заявил командир отделения ВСУ, представившийся Романом.
При этом, по его словам, российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.
Ранее президент Владимир Путин
заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия
спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США