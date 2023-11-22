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"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии - РИА Новости, 22.11.2023
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
Российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе, рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту Daily... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:25
2023-11-22T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе, рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту Daily Shincho Хитоси Такасэ.Японский журналист, побывавший на украинских позициях, отметил, что ВСУ "значительно уступают" российской артиллерии, чей грохот "слышится явно чаще"."Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию", — заявил командир отделения ВСУ, представившийся Романом.При этом, по его словам, российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.Ранее президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910945061.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии

Командир отделения ВСУ Роман: артиллерия помогает ВС России успешно наступать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская артиллерия может в любой момент ударить по украинским позициям благодаря преимуществу в небе, рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту Daily Shincho Хитоси Такасэ.
Японский журналист, побывавший на украинских позициях, отметил, что ВСУ "значительно уступают" российской артиллерии, чей грохот "слышится явно чаще".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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"Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно ударить, как только вы выйдете на огневую позицию", — заявил командир отделения ВСУ, представившийся Романом.
При этом, по его словам, российские военные успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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