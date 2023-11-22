https://ria.ru/20231122/uchenye-1911025521.html
Британские ученые выявили устойчивость бактерий к хлорным отбеливателям
Британские ученые выявили устойчивость бактерий к хлорным отбеливателям - РИА Новости, 22.11.2023
Британские ученые выявили устойчивость бактерий к хлорным отбеливателям
Британские ученые из Плимутского университета пришли к выводу, что хлорные отбеливатели не действуют против устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:44
2023-11-22T12:44
2023-11-22T12:44
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британские ученые из Плимутского университета пришли к выводу, что хлорные отбеливатели не действуют против устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как супербактерии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на недавнее исследование университета. "Отбеливатель используется для чистки медицинской одежды и поверхностей, но он не действует против спор клостридиум диффициле, бактерии, которая каждый год поражает миллионы людей по всему миру, вызывая диарею, колит и другие осложнения со стороны кишечника", - передает телеканал. Бактерия клостридиум диффициле наиболее частый возбудитель заболеваний, для лечения которых назначают антибиотики. Исследователи предположили, что больничные условия могут быть небезопасны для пациентов и персонала из-за неподходящей санитарной обработки. Угроза здоровью человека возрастает на фоне того, что бактерии становятся устойчивыми к противомикробным препаратам, говорится в материале. Ученые протестировали концентрации хлорных отбеливателей во взаимодействии со спорами трех разных штаммов бактерии клостридиум диффициле, а затем поместили споры на медицинские халаты. Исследователи обнаружили, что хлорные отбеливатели не действуют на споры этой бактерии. "Это показывает, что нам нужны дезинфицирующие средства и рекомендации, которые соответствуют назначению и действуют в условиях эволюции бактерий, исследование должно существенно повлиять на действующие санитарные протоколы в медицине по всему миру", – сказала доцент Плимутского университета Тина Йоши.
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Британские ученые выявили устойчивость бактерий к хлорным отбеливателям
Sky News: ученые Британии выявили устойчивость бактерий к хлорным отбеливателям
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Британские ученые из Плимутского университета пришли к выводу, что хлорные отбеливатели не действуют против устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как супербактерии, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на недавнее исследование университета.
«
"Отбеливатель используется для чистки медицинской одежды и поверхностей, но он не действует против спор клостридиум диффициле, бактерии, которая каждый год поражает миллионы людей по всему миру, вызывая диарею, колит и другие осложнения со стороны кишечника", - передает телеканал.
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Бактерия клостридиум диффициле наиболее частый возбудитель заболеваний, для лечения которых назначают антибиотики. Исследователи предположили, что больничные условия могут быть небезопасны для пациентов и персонала из-за неподходящей санитарной обработки. Угроза здоровью человека возрастает на фоне того, что бактерии становятся устойчивыми к противомикробным препаратам, говорится в материале.
Ученые протестировали концентрации хлорных отбеливателей во взаимодействии со спорами трех разных штаммов бактерии клостридиум диффициле, а затем поместили споры на медицинские халаты. Исследователи обнаружили, что хлорные отбеливатели не действуют на споры этой бактерии.
"Это показывает, что нам нужны дезинфицирующие средства и рекомендации, которые соответствуют назначению и действуют в условиях эволюции бактерий, исследование должно существенно повлиять на действующие санитарные протоколы в медицине по всему миру", – сказала доцент Плимутского университета Тина Йоши.
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