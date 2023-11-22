https://ria.ru/20231122/turpotok-1911137390.html

Турпоток из Белоруссии в Нижний Новгород растет на 25% последние 3 года

Турпоток из Белоруссии в Нижний Новгород растет на 25% последние 3 года - РИА Новости, 22.11.2023

Турпоток из Белоруссии в Нижний Новгород растет на 25% последние 3 года

Рост туристического потока из Белоруссии в Нижний Новгород составляет 25% последние три года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:12

2023-11-22T18:12

2023-11-22T18:14

белоруссия

нижний новгород

турпоток

туризм

глеб никитин

парламентское собрание союза беларуси и россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Рост туристического потока из Белоруссии в Нижний Новгород составляет 25% последние три года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания совета делового сотрудничества региона с Республикой Беларусь. "У нас 25 процентов в год последние 3 года идёт рост туристического потока из Белоруссии в Нижний Новгород. И в этом году, мы оценивали, больше 20 тысяч белорусов посетят именно с туристическими целями наш город", - сказал Никитин. Он отметил, что увеличение туристического потока связано, в том числе, с тем, что в марте было запущено прямое авиасообщение между Минском и Нижним Новгородом. "Загрузка 70%. 11 тысяч человек уже перевезено между Нижним Новгородом и Минском. Мне кажется, что это замечательно", - сказал Никитин. Заседание совета делового сотрудничества с участием премьер-министра Белоруссии Романа Головченко прошло в среду в Нижнем Новгороде. В обсуждении также участвовали руководители и специалисты органов госвласти Нижегородской области и Белоруссии и представители предприятий, задействованных в реализации программ развития сотрудничества.

https://ria.ru/20231110/turizm-1908785415.html

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белоруссия, нижний новгород, турпоток, туризм, глеб никитин