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Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков" - РИА Новости, 22.11.2023
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12:01 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tsik-1911013184.html
Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков"
Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков" - РИА Новости, 22.11.2023
Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков"
Глава Центральной Избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя свои недавние слова об "уехавших подонках", которые пытаются сорвать выборы в РФ,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:01
2023-11-22T12:01
общество
политика
россия
берлин (город)
элла памфилова
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава Центральной Избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя свои недавние слова об "уехавших подонках", которые пытаются сорвать выборы в РФ, заявила, что подразумевала тех, кто не просто уехал из страны по разным причинам, а тех, кто оттуда "гадит" России. Ранее Памфилова назвала подонками некоторых уехавших из России, заявив, что они, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ. "Я имела в виду не тех, кто просто уехал по разным причинам, а тех, кто не просто уехал, а уехавши пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на ее разрушение на дестабилизацию… Конечно, кто-то по глупости это делает, кто-то по корысти, кто-то очень убежденно, но все они подонки, и я от этого слова не отказываюсь", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии. При этом глава ЦИК добавила, что комиссия в курсе о готовящейся работе по провокациям и дискредитации выборов в РФ, и то, что "в конце октября в Берлине проводили спецзаседание и приглашали туда всех представителей нашего сидельца знаменитого".
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общество, политика, россия, берлин (город), элла памфилова
Общество, Политика, Россия, Берлин (город), Элла Памфилова
Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков"

Памфилова подразумевала под уехавшими подонками тех, кто гадит России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава Центральной Избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя свои недавние слова об "уехавших подонках", которые пытаются сорвать выборы в РФ, заявила, что подразумевала тех, кто не просто уехал из страны по разным причинам, а тех, кто оттуда "гадит" России.
Ранее Памфилова назвала подонками некоторых уехавших из России, заявив, что они, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ.
«
"Я имела в виду не тех, кто просто уехал по разным причинам, а тех, кто не просто уехал, а уехавши пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на ее разрушение на дестабилизацию… Конечно, кто-то по глупости это делает, кто-то по корысти, кто-то очень убежденно, но все они подонки, и я от этого слова не отказываюсь", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии.
При этом глава ЦИК добавила, что комиссия в курсе о готовящейся работе по провокациям и дискредитации выборов в РФ, и то, что "в конце октября в Берлине проводили спецзаседание и приглашали туда всех представителей нашего сидельца знаменитого".
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