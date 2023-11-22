https://ria.ru/20231122/tsik-1911013184.html

Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков"

Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков" - РИА Новости, 22.11.2023

Глава ЦИК объяснила свои слова про "уехавших подонков"

Глава Центральной Избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя свои недавние слова об "уехавших подонках", которые пытаются сорвать выборы в РФ,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:01

2023-11-22T12:01

2023-11-22T12:01

общество

политика

россия

берлин (город)

элла памфилова

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава Центральной Избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя свои недавние слова об "уехавших подонках", которые пытаются сорвать выборы в РФ, заявила, что подразумевала тех, кто не просто уехал из страны по разным причинам, а тех, кто оттуда "гадит" России. Ранее Памфилова назвала подонками некоторых уехавших из России, заявив, что они, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ. "Я имела в виду не тех, кто просто уехал по разным причинам, а тех, кто не просто уехал, а уехавши пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на ее разрушение на дестабилизацию… Конечно, кто-то по глупости это делает, кто-то по корысти, кто-то очень убежденно, но все они подонки, и я от этого слова не отказываюсь", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии. При этом глава ЦИК добавила, что комиссия в курсе о готовящейся работе по провокациям и дискредитации выборов в РФ, и то, что "в конце октября в Берлине проводили спецзаседание и приглашали туда всех представителей нашего сидельца знаменитого".

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

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общество, политика, россия, берлин (город), элла памфилова