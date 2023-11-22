https://ria.ru/20231122/tserkov-1911189392.html

Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ

Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ - РИА Новости, 22.11.2023

Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ

Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:07

2023-11-22T21:07

2023-11-22T21:07

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Члены Священного синода выразили солидарность с гонимыми и страждущими… В свободном и демократическом обществе недопустимы нарушения основных прав человека и гражданина и ограничение свободы вероисповедания. Любая форма запугивания, принуждения и преследования является неуместной, непропорциональной и неприемлемой", – цитирует ОВЦС сообщение на сайте Церкви Чешских земель и Словакии. Отмечается, что члены Синода ознакомились с посвященными этой теме письмами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарха Сербского Порфирия и митрополита Бориспольского и Броварского Антония. За последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911116191.html

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словакия, украина, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц