https://ria.ru/20231122/tserkov-1911189392.html
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ - РИА Новости, 22.11.2023
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ
Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:07
2023-11-22T21:07
2023-11-22T21:07
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московский патриархат
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Члены Священного синода выразили солидарность с гонимыми и страждущими… В свободном и демократическом обществе недопустимы нарушения основных прав человека и гражданина и ограничение свободы вероисповедания. Любая форма запугивания, принуждения и преследования является неуместной, непропорциональной и неприемлемой", – цитирует ОВЦС сообщение на сайте Церкви Чешских земель и Словакии. Отмечается, что члены Синода ознакомились с посвященными этой теме письмами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарха Сербского Порфирия и митрополита Бориспольского и Броварского Антония. За последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Религия, Словакия, Украина, Россия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку канонической УПЦ