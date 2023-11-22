Рейтинг@Mail.ru
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:07 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tserkov-1911189392.html
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ - РИА Новости, 22.11.2023
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ
Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:07
2023-11-22T21:07
религия
словакия
украина
россия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Члены Священного синода выразили солидарность с гонимыми и страждущими… В свободном и демократическом обществе недопустимы нарушения основных прав человека и гражданина и ограничение свободы вероисповедания. Любая форма запугивания, принуждения и преследования является неуместной, непропорциональной и неприемлемой", – цитирует ОВЦС сообщение на сайте Церкви Чешских земель и Словакии. Отмечается, что члены Синода ознакомились с посвященными этой теме письмами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарха Сербского Порфирия и митрополита Бориспольского и Броварского Антония. За последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911116191.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, украина, россия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Словакия, Украина, Россия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку УПЦ

Церковь Чешских земель и Словакии выразила поддержку канонической УПЦ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии выразил солидарность с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), сообщил сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Члены Священного синода выразили солидарность с гонимыми и страждущими… В свободном и демократическом обществе недопустимы нарушения основных прав человека и гражданина и ограничение свободы вероисповедания. Любая форма запугивания, принуждения и преследования является неуместной, непропорциональной и неприемлемой", – цитирует ОВЦС сообщение на сайте Церкви Чешских земель и Словакии.
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Нас намеренно уничтожают". Как на линии фронта живет обитель старца Зосимы
2 мая, 08:00
Отмечается, что члены Синода ознакомились с посвященными этой теме письмами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарха Сербского Порфирия и митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
За последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Митрополит Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой
Вчера, 17:02
 
РелигияСловакияУкраинаРоссияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала