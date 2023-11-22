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Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей - РИА Новости, 22.11.2023
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11:53 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tsennosti-1911011329.html
Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей
Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей - РИА Новости, 22.11.2023
Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей
Министерство юстиции РФ оперативно разрабатывает правовые меры в ответ на насаждение идей и ценностей, чуждых российскому обществу, сообщил на конференции... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:53
2023-11-22T11:53
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ оперативно разрабатывает правовые меры в ответ на насаждение идей и ценностей, чуждых российскому обществу, сообщил на конференции "Державинские чтения" статс-секретарь - замминистра юстиции РФ Андрей Логинов. На прошлой неделе Минюст направил в суд иск о признании экстремистской организацией и запрете международного общественного движения ЛГБТ, в деятельности которого в РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". "Все более очевидной становится тенденция насаждения чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей. Мы оперативно реагируем на все новые вызовы, последовательно разрабатываем ответные правовые меры", - сказал Логинов. Он пояснил, что сейчас в мире в угоду политическим амбициям отдельных стран уничтожаются складывавшиеся на протяжении многих десятилетий институты международного права, а также ставятся под сомнение фундаментальные права и свободы человека, попираются общепризнанные принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество
Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей

Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых для России ценностей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ оперативно разрабатывает правовые меры в ответ на насаждение идей и ценностей, чуждых российскому обществу, сообщил на конференции "Державинские чтения" статс-секретарь - замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.
На прошлой неделе Минюст направил в суд иск о признании экстремистской организацией и запрете международного общественного движения ЛГБТ, в деятельности которого в РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
«
"Все более очевидной становится тенденция насаждения чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей. Мы оперативно реагируем на все новые вызовы, последовательно разрабатываем ответные правовые меры", - сказал Логинов.
Он пояснил, что сейчас в мире в угоду политическим амбициям отдельных стран уничтожаются складывавшиеся на протяжении многих десятилетий институты международного права, а также ставятся под сомнение фундаментальные права и свободы человека, попираются общепризнанные принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
 
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