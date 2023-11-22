https://ria.ru/20231122/tsennosti-1911011329.html

Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей

Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей - РИА Новости, 22.11.2023

Минюст разработает правовые меры против насаждения чуждых России ценностей

Министерство юстиции РФ оперативно разрабатывает правовые меры в ответ на насаждение идей и ценностей, чуждых российскому обществу, сообщил на конференции... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:53

2023-11-22T11:53

2023-11-22T11:53

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ оперативно разрабатывает правовые меры в ответ на насаждение идей и ценностей, чуждых российскому обществу, сообщил на конференции "Державинские чтения" статс-секретарь - замминистра юстиции РФ Андрей Логинов. На прошлой неделе Минюст направил в суд иск о признании экстремистской организацией и запрете международного общественного движения ЛГБТ, в деятельности которого в РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". "Все более очевидной становится тенденция насаждения чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей. Мы оперативно реагируем на все новые вызовы, последовательно разрабатываем ответные правовые меры", - сказал Логинов. Он пояснил, что сейчас в мире в угоду политическим амбициям отдельных стран уничтожаются складывавшиеся на протяжении многих десятилетий институты международного права, а также ставятся под сомнение фундаментальные права и свободы человека, попираются общепризнанные принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

https://ria.ru/20231030/semya-1906201662.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество