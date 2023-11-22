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Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении - РИА Новости, 22.11.2023
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04:49 22.11.2023 (обновлено: 12:17 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/tramp-1910955167.html
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении - РИА Новости, 22.11.2023
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T04:49
2023-11-22T12:17
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу."Давайте поговорим с ним. Давайте дадим ему такую возможность — продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", — сказал украинский лидер.Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу в случае наличия "четкого плана" у Трампа. Однако, по его словам, мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.Ранее экс-президент Трамп заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае избрания его президентом в 2024 году.
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1909019901.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, донбасс
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Донбасс
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении

Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу.
«
"Давайте поговорим с ним. Давайте дадим ему такую возможность — продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", — сказал украинский лидер.
Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу в случае наличия "четкого плана" у Трампа. Однако, по его словам, мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.
Ранее экс-президент Трамп заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае избрания его президентом в 2024 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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12 ноября, 21:56
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДонбасс
 
 
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