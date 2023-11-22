https://ria.ru/20231122/tramp-1910955167.html
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении - РИА Новости, 22.11.2023
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T04:49
2023-11-22T04:49
2023-11-22T12:17
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу."Давайте поговорим с ним. Давайте дадим ему такую возможность — продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", — сказал украинский лидер.Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу в случае наличия "четкого плана" у Трампа. Однако, по его словам, мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.Ранее экс-президент Трамп заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае избрания его президентом в 2024 году.
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1909019901.html
украина
сша
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, донбасс
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Донбасс
Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план