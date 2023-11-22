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Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении

Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении - РИА Новости, 22.11.2023

Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении

Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T04:49

2023-11-22T04:49

2023-11-22T12:17

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News Бенджамину Холлу."Давайте поговорим с ним. Давайте дадим ему такую возможность — продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", — сказал украинский лидер.Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу в случае наличия "четкого плана" у Трампа. Однако, по его словам, мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.Ранее экс-президент Трамп заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае избрания его президентом в 2024 году.

https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1909019901.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, донбасс