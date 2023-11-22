https://ria.ru/20231122/torgprompark-1911066115.html

Тверские компании могут стать резидентами торгпромпарка в Шэньяне КНР

Тверские компании могут стать резидентами торгпромпарка в Шэньяне КНР - РИА Новости, 22.11.2023

Тверские компании могут стать резидентами торгпромпарка в Шэньяне КНР

По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени достигнуты предварительные договоренности о размещении тверских резидентов в Российско-Китайском... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:55

2023-11-22T14:55

2023-11-22T14:55

тверская область

тверская область

игорь руденя

шэньян

китай

бизнес

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ТВЕРЬ, 22 ноя - РИА Новости. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени достигнуты предварительные договоренности о размещении тверских резидентов в Российско-Китайском торгово-промышленном парке в городе Шэньян КНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду в рамках бизнес-миссии делегации Тверской области в КНР Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители органов власти и предприятий Верхневолжья ознакомились с работой Российско-Китайского торгово-промышленного парка в Шэньяне. Реализация проекта ведется на базе местной комплексной бондовой зоны "Цзиньхай". В парке создают таможенные склады, центры по диагностике и ремонту, беспошлинной обработке, помещения для хранения продукции, хозяйственные, административные здания. В настоящее время введена зона пищевой промышленности площадью 40 гектаров для разгрузки, хранения и переработки товаров. Планируется создать кластеры по лесопереработке и изготовлению электромеханических устройств, которые будут специализироваться на станках, комплектующих, сельскохозяйственной технике, инструментах, импорте в Китай древесины, производстве мебели, стройматериалов и другой продукции. Первыми резидентами парка стали более 20 российских компаний. В перспективе их количество планируют увеличить. По итогам посещения поддержано предложение Рудени о размещении на площадке тверских компаний. Вопросы взаимодействия в сфере промышленности, инвестиций и по другим актуальным направлениям Руденя обсудил с китайскими коллегами при посещении правительства района Ляочжун города Шэньян, где расположен парк. В частности, речь шла о возможности размещения в Шэньяне промышленной резиденции Тверской области для дальнейшего сотрудничества тверского региона и города. Китайская сторона поддержала предложение Рудени и выразила готовность оказать необходимую поддержку в реализации проекта. Бизнес-миссия Тверской области в КНР под руководством Рудени проходит с 20 ноября. Участие в бизнес-миссии принимают около 20 компаний Верхневолжья, руководители областных министерств. Они участвуют в B2B переговорах, встречах, направленных на взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма и других секторах экономики, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231121/peregovory-1910906947.html

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тверская область, игорь руденя, шэньян, китай, бизнес